„Nach Corona werden wir eine Art Auferstehung erleben“

Ein Virus hat die Welt verändert. Jeden Tag gibt es neue erschütternde Nachrichten. Menschen bangen um ihre Liebsten, um ihre Existenzen und um ihre eigene Gesundheit. In all der Verzweiflung stellt sich auch die Frage nach Gott. Ein Interview mit Pfarrer Diego Elola. Von Angela Boll

Pfarrer Diego Elola, der über Mannheims Grenzen hinaus für seine Auftritte in den sozialen Netzwerken bekannt ist, lässt gerade den zweiten Kaffee durchlaufen, als der Video-Anruf des „Mannheimer Morgen“ eingeht. Der katholische Priester lässt kurz die Kamera durch seine Wohnung streifen: Kisten, abgebaute Schränke, Bücherberge – es sieht nach Veränderung aus. Denn der 40-Jährige zieht um. Noch im April wird er Mannheim verlassen und in eine Gemeinde in Sigmaringen wechseln. Ob er sich auf die Veränderung freut, wie es ihm in der Corona-Krise geht, welche Chancen die Kirche dadurch bekommt und warum Ostern für ihn in diesem Jahr eine besondere Bedeutung hat, erzählt er im Interview.

Pfarrer Elola, haben Sie heute schon gebetet?

Diego Elola: Natürlich. Ich bin jeden Morgen nach dem Aufstehen mit Jesus im Zwiegespräch. Im Moment noch intensiver als sonst. Ich stelle ihm all die Fragen, die mich zurzeit bewegen und warte auf seine Impulse. Ich programmiere durch das Beten meinen Tag. Zum Beispiel überlege ich mir, wie ich den Menschen in Corona-Zeiten Hoffnung vermitteln kann. Wie kann ich sie im Glauben stärken?

Und der Impuls heute war, dass Sie weiterhin digital auf allen Kanälen unterwegs sein sollen?

Elola: Im Moment fühle ich mich tatsächlich auf meinem Weg, den ich ja schon lange gewählt habe, bestätigt. Das Internet ist die neue Kanzel der Kirche. Ich freue mich, dass jetzt viele Kollegen mitziehen und die Scheu abgelegt haben, Kirche im Internet und in den sozialen Netzwerken zu leben.

Ist die Corona-Krise eine Chance für die Kirche?

Elola: Selbstverständlich. Nächstenliebe war nie wichtiger als jetzt. In diesen Tagen können und müssen wir die kreative Entwicklung in der Kirche vorantreiben, um mit den Menschen in Verbindung zu bleiben. Mich begeistert das. Meine Online-Gottesdienste auf Facebook wurden fast 4000 Mal aufgerufen, am kommenden Sonntag werde ich einen Gottesdienst zum ersten Mal auf der Videoplattform Youtube live übertragen. Es ist Palmsonntag. Normalerweise feiern wir das mit feierlichen Prozessionen in den Gemeinden. Ich werde eine Prozession durch mein Büro machen und auf dem Balkon anfangen. Ich möchte gerade jetzt den Palmsonntag in seiner Tradition feiern.

Und mit welchen Zuschauern rechnen Sie?

Elola: Ehrlich gesagt werden sicher viele darunter sein, die bisher nicht viel mit Kirche zu tun hatten. Deshalb will ich mich bemühen, den Gottesdienst für die Zuschauer anzupassen und an einigen Stellen die Texte etwas kürzen, aber ohne das Sakrament kaputtzumachen. Es darf keine Show daraus entstehen. Die Herausforderung wird sein, dass ich die Botschaft auf Deutsch und auf Spanisch vermitteln will. In mir wächst außerdem die Versuchung, auch die Osternacht auf Youtube zu feiern – so wie in der Jesuitenkirche, nur klein und schlicht.

Schlicht – das ist auch der Weg von Papst Franziskus, der ja wie Sie aus Argentinien kommt. Wie hat Ihnen der Auftritt gefallen, als er vergangene Woche alleine auf dem Petersplatz gepredigt hat?

Elola: Das war wie eine große Oper – diese Beschreibung einer Schweizer Zeitung hat mir gut gefallen. Die Predigt hatte sehr viel Inhalt, ich musste sie mehrmals hören, um alle Aspekte aufnehmen zu können. Ich bin ein großer Fan von Papst Franziskus, weil er sehr mutig ist, zugleich sehe ich manche Dinge aber auch kritisch.

Was denn zum Beispiel?

Elola: Er hat am Anfang seiner Amtszeit unheimlich viel Gas gegeben und die Kirche wie wachgerüttelt. Das war so stark. Mittlerweile wirkt er auf mich wie ausgebremst, das ist schade.

Fast auf den Tag genau sind Sie nun neun Jahre hier in Mannheim. Mitten in der Corona-Krise verlassen Sie die Stadt, um künftig in Sigmaringen zu predigen. Überwiegt die Vorfreude oder der Abschiedsschmerz?

Elola: Es passiert wirklich sehr viel auf einmal bei mir. Aber ich freue mich darauf, die Herausforderungen anzunehmen. Ich gebe zu: Im Moment spüre ich 90 Prozent Vorfreude und nur zehn Prozent Abschiedsschmerz. Zum ersten Mal werde ich einer deutschsprachigen Gemeinde zugeteilt sein. Das ist toll.

Was nehmen Sie von Mannheim mit nach Sigmaringen?

Elola: Vor allem die Erfahrungen, die ich hier machen durfte. In Mannheim bin ich deutsch geworden. Und das, obwohl ich sehr viel mit Migranten zu tun hatte. Ich mag die Stadt gerade in ihrer Vielfältigkeit und habe immer gerne alle Feste mitgefeiert. Diese bunte Mischung werde ich vermissen, dort – mittendrin – hatte ich meinen Platz und war akzeptiert.

Ausgerechnet mitten in diesem Abschied und in der für viele sehr belastenden Corona-Krise steht das Osterfest an. Eigentlich das wichtigste Fest für Christen . . .

Elola: Und es war nie so wichtig wie in dieser Zeit. Wir durchleben die Ostergeschichte in diesen schweren Zeiten wie nie zuvor. Es ist beeindruckend, wenn wir im Exodus lesen, wie die Juden ihr Pessachfest gefeiert haben, bevor die Befreiung gekommen ist. Auch wir sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben. Wir durchleben den Kreuzweg, den Schmerz, nehmen Abschied von nahe stehenden Menschen. Doch die Befreiung wird kommen. So wie wir nach dem Karfreitag die Auferstehung feiern.

Und wie stellen Sie sich das auf die aktuelle Weltlage bezogen vor?

Elola: Ich glaube fest daran, dass wir nach Corona eine Art Auferstehung erleben werden. Etwas, das die Welt verändern wird. Ein globaler Wiederaufbau. Das Coronavirus überschüttet uns mit unendlich viel Leid und wird am Ende doch die Erlösung bringen. Ich weiß allerdings nicht, wann das sein wird und wie viel Schmerz wir ertragen müssen. Aber ich glaube an die Auferstehung. Und diese Hoffnung möchte ich mit allen Menschen teilen.

