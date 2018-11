„Nach dem Beruf der Schock“

„Erst angelockt – dann abgezockt“ prangt in Großbuchstaben auf einem Plakat. Bei dem zweiten regionalen Stammtisch des Vereins der Direktversicherungsgeschädigten (DVG) ist im Nebenzimmer des Gasthauses „Maruba“ die SPD-Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek zu Gast. Außerdem hält ein ARD-Team des Wirtschaftsmagazins „Plusminus“ den Abend mit der Kamera fest. Heiß diskutiertes Thema: die Pflicht von Sozialabgaben bei Altersvorsorge.

Auch wenn Veranstalter Arje Korn für eine sachliche Diskussion mit angemessener Wortwahl – „Beschimpfungen bringen nichts!“ – plädiert, so ist Wut spürbar, die sich immer mal wieder in Vorwürfen wie „Raubrittertum“ oder „Betrug“ Bahn bricht. Aus Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen samt Umland sind sie, vorwiegend Rentner, gekommen, um zu hören, ob sich in dem Streit um doppelt verlangte Beiträge für Kranken- und Pflegversicherung politisch etwas bewegt.

18 Prozent weniger Kapital

Die neuen Mitglieder des aus einer losen Interessensgemeinschaft hervorgegangenen Vereins stellen sich kurz vor. Trotz unterschiedlicher Berufsbiografien ähneln sich ihre Geschichten: Vor zwei oder drei Jahrzehnten – jedenfalls vor 2002 – haben sie eine damals allseits empfohlene Direktversicherung zur Altersvorsorge abgeschlossen und diese aus Verzicht von Nettogehalt gespeist. „Der große Schock“, so ein Pensionär, kam beim Auszahlen: Das angesparte Kapital hatte sich nämlich um satte 18 Prozent reduziert, weil seit einer Gesetzesveränderung von 2004 ein zweites Mal Beiträge an die gesetzlichen Krankenkassen gezahlt werden müssen.

Zahlreiche Diskussionen

Dass viele Rentner diese „Doppelverbeitragung“, so der etwas sperrige Begriff, als ungerecht empfinden und sich damit nicht abfinden wollen, beschäftigt inzwischen auch Politiker. „Ja, es muss etwas geschehen“, räumt die Bundestagabgeordnete Gabriele Katzmarek ein und berichtet, dass es in der SPD bereits mehrere Diskussionen zu dem Konfliktthema gegeben habe und sich frühere Positionen gewandelt hätten. Gespräche mit dem Koalitionspartner CDU seien bislang gescheitert, erklärt Katzmarek. Die Sozialdemokratin aus dem Wahlkreis Rastatt verweist auf eine Presseerklärung, in der sie sich bereits im Juli dieses Jahres gemeinsam mit mehreren anderen baden-württembergischen Parteikollegen dafür ausgesprochen hat, auf Betriebsrenten nur noch den halben Krankenkassenbeitrag zu erheben.

Rentner, die sich als Geschädigte einer Direktversicherung sehen, wollen allerdings nicht mit Beziehern von Betriebsrenten in einen Topf geworfen, wie der Bundesvorsitzende des Protestvereins, Gerhard Kieseheuer, bei dem Stammtisch betont und argumentiert: „Betriebsrenten finanziert der Arbeitgeber – aber wir haben unsere jeweilige Direktversicherung privat aus verteuertem Geld bezahlt.“

In der Diskussion flackert immer wieder Unverständnis, ja Empörung darüber auf, dass der Gesetzgeber in Altverträge eingegriffen und damit Vertrauen zerstört hat. Bei Abschluss der Kontrakte wurde nämlich eine beitragsfreie Kapitalauszahlung in Aussicht gestellt – sofern der Arbeitnehmer während der Ansparphase verpflichtende Steuern wie Sozialversicherungsabgaben erfüllt hatte. Dass sich dies 2004 änderte, fiel erst so richtig auf, als Versicherungsnehmer beim Eintritt in die Rente „eine böse Überraschung erlebten“, wie es ein Vereinsmitglied ausdrückt.

Emotionale Debatte

Die teilweise sehr emotionale Debatte offenbart: Jene Frauen und Männer, die sich mit ihrer Altersversicherung über den Tisch gezogen fühlen, wollen keinesfalls klein beigeben. Ihr Credo: „Es geht um Gerechtigkeit und unser Geld.“ Bundestagsabgeordnete Gabriele Katzmarek zeigt dafür Verständnis, mahnt aber zu einer konstruktiven Diskussion ohne pauschale Verunglimpfungen.

Der nächste regionale Stammtisch ist bereits terminiert: Am 22. Januar 2019 will sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Nikolas Löbel die Argumente der Vereinsmitglieder anhören und die Position der Christdemokraten darlegen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018