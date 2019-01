Nach dem Hochwasser: Nasse Füße am Neckar

Enten und Gänse stören sich nicht dran – im Gegenteil: Auf den Neckarwiesen (im Bild unterhalb des Klinikums in der Nähe der Friedrich-Ebert-Brücke) konnte man nach der langen Trockenheit des vergangenen Jahrs jetzt wieder nasse Füße bekommen. Nach den heftigen Schnee- und Regenfällen der vergangenen Tage stiegen die Wasserstände an den Flüssen stark an, am Pegel Mannheim bis auf 5.40 Meter ziemlich genau um zwölf Uhr Mittags am Dienstag dieser Woche. Seither geht das Hochwasser wieder zurück. Auch die Schifffahrt am unteren Neckar konnte – wie berichtet – bereits am Mittwoch wieder freigegeben werden. Oberhalb Heilbronns liefen zunächst noch Aufräumarbeiten der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung, da Treibgut, Kies und Schlamm die Binnenschiffe beeinträchtigten. Die Wasservögel werden bei weiter fallendem Pegel bald wieder auf dem Trockenen sitzen. lang

