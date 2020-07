Nach der Flucht aus Libyen in Mannheim Fuß gefasst

Fast zwei Tage und Nächte im dunklen Bauch eines mit Menschen vollgestopften Bootes, dessen Motor auf hoher See streikt: 40 Stunden voll Angst und Panik haben sich in Munas Gedächtnis eingegraben, als sei sie nicht vor neun Jahren, sondern erst gestern übers Mittelmeer geflüchtet. Sollte sie mit ihrer Familie lebend die Insel Lampedusa erreichen, hat sich die damals 15-Jährige geschworen, dann werde sie jede Zukunfts-Chance nutzen. Und das hat Muna Hussen-Ali getan. Seit einigen Wochen ist sie ausgebildete Pharmakantin mit unbefristetem Arbeitsvertrag bei dem Unternehmen Roche.

Zum Gespräch treffen wir uns im D 4-Hof des Förderbandes. Die seit mehr als vier Jahrzehnten vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) getragene Jugendberufshilfe hat Muna auf ihrem langen wie steinigen Weg von Vorqualifizierungen bis zur Fachkraft für industrielle Arzneimittelherstellung unterstützend begleitet. „Sie war von Anfang an geradlinig, total motiviert – einfach spitze“, schildert Pädagogin Petra Schwenn, wie sie die junge Frau erlebt hat.

Note „zwei plus“ in Deutsch

Wenn die inzwischen 24-Jährige zurückblickt, blitzt auf, wie schwierig es sein kann, einen Platz für ein Leben mit Zukunft zu finden. Weil ihre Eltern vor dem Bürgerkrieg aus Somalia nach Libyen flohen, kamen Muna, ihre ältere Schwester und der kleine Bruder in Tripolis zur Welt. „Anfänglich konnten wir ganz normal die Schule besuchen.“ Aber dann durften Flüchtlingsfamilien ihre Kinder nur noch auf teure Privatlehrstätten schicken. Muna und ihre Schwester arbeiteten an Wochenenden und während der Ferien in reichen Haushalten. „Was wir dazu verdienten, reichte aber nicht.“ Erst wollte die Familie nach Tunesien.

Als der nordafrikanische Staat dicht machte, entschloss sich die Familie zur Flucht übers Mittelmeer – und dafür das über Jahre in vielen Jobs erarbeitete Geld einzusetzen. Tausend Dollar, berichtet Muna, hat die Überfahrt auf einem maroden, mit 600 Männern, Frauen (darunter auch Schwangere), Kindern und Babys überbelegten Boot gekostet. Der Ankunft in Lampedusa sollte eine abenteuerliche Reise von Italien nach Deutschland und schließlich über Aachen, Karlsruhe bis nach Ludwigshafen folgen, wo die Familie lange in einer Asylunterkunft lebte, ehe sie eine Wohnung bekam.

Die „extrem schwere Sprache“, so Muna, erwies sich anfänglich als größtes Hindernis. Aber schon bald vermochte sich die Jugendliche mehr als verständlich zu machen. In der Mannheimer Justus-von-Liebig-Berufsschule schaffte sie erst den Hauptschulabschluss, danach die Mittlere Reife. Und dennoch habe sie bei der viel späteren Abschlussprüfung zur Pharmakantin „die meiste Angst“ vor dem Fach Deutsch gehabt. Förderband-Lehrerin Schwenn schildert, wie sie davor mit ihrem Nachhilfe-Schützling gezielt gepaukt hat – mit Erfolg. Auf die „Zwei plus“ ist Muna stolz.

Neben Sprachschwierigkeiten haben ihr in den ersten Jahren auch hier übliche Speisen zu schaffen gemacht. Auf 40 Kilo magerte sie ab. „Ich war nur Frisches vom Markt gewöhnt und tat mich mit Essen schwer, von dem ich nicht wusste, was drin ist.“ Außer Schweinefleisch isst die Muslima inzwischen „so ziemlich alles“. Dampfnudeln mit Vanillesoße – „die lernte ich in der Kantine kennen“ – gehören heute zu ihren deutschen Lieblingsgerichten.

Nächstes Ziel: Fachabitur

Sich auf Neues einlassen und gleichzeitig die von den Eltern vermittelte somalische Kultur respektieren – diesem Spagat versucht die 24-Jährige gerecht zu werden. Sie hat Fahrradfahren und Kickboxen gelernt, an Basketballspielen teilgenommen und sich mit Yoga beschäftigt. „Nur Schwimmen kann ich noch nicht.“ Muna kaufte sich zwar einen Burkini, einen Kopf und Körper bedeckenden Badeanzug, „aber sobald ich viel Wasser sehe, kommen die Panikattacken“.

Dann überrollen die junge Frau jene Wellen, von denen sie bei der Mittelmeerüberfahrt fürchtete, verschlungen zu werden. „Ich fühle mich hier sehr wohl“, sagt Muna mehrfach im Gespräch und betont, dass sie von den meisten Menschen „offen und freundlich“ aufgenommen werde. Gleichwohl nervt sie, immer mal wieder, beispielsweise in der Straßenbahn, als „ihr Ausländer“ betitelt zu werden. Inzwischen hat sich Muna angewöhnt, jeweils höflich, aber bestimmt zu reagieren. „Viele sind dann erstaunt, weil sie denken, jemand wie ich kann kein Deutsch sprechen.“

Führerschein bereits gemacht

Und wie sieht sie ihre Zukunft? Muna erzählt von ihrem Traum, über das Berufskolleg das Fachabitur nachzuholen, um vielleicht doch noch studieren zu können. Jetzt, da sie ihre Ausbildung beendet hat und mehr Geld verdient, überlegt sie ein Auto anzuschaffen, um bei ihren Roche-Nachtschichten nicht länger zu später Stunde auf abgelegenen Straßen unterwegs sein zu müssen. Den Führerschein hat sie bereits gemacht.

Träumt sie von Mann und Kindern? Muna lacht. In ihrer Kultur, klärt sie auf, heirate zunächst die (um ein Jahr) ältere Schwester. Die hat aber gerade einen über den Freund des Vaters vorgestellten Somalier als Ehekandidaten abgelehnt. Für Muna Hussen-Ali steht ebenfalls fest: „Ich will meinen späteren Mann selbst aussuchen.“ Gleichwohl weiß sie, dass sich ihr traditionsbewusster Vater einen Somalier als Schwiegersohn erhofft. Die Mutter sei in Sachen Heiraten wesentlich offener, schildert Muna: „Die ist Multikulti“. Aber Ehe und Kinderkriegen ist für Muna erst mal kein Thema. „Irgendwann später!“

