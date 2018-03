„Nach der Geburt ist alles anders“

Anzeige

Mannheim.Sina W. lacht ihren Sohn an. Er ist gerade einmal zwei Monate alt. Konzentriert schaut er auf das Mobile vor ihm. Die bunten Figuren bewegen sich langsam hin und her. Alles scheint gut im Leben der jungen Mutter. Doch sie gibt zu: „Manchmal macht mich das alles fertig.“ Zugeben möchte sie das nur widerwillig. Auch sie denkt, sie steht damit alleine, muss sich oft anhören, „dass ich doch zufrieden sein soll, mein Kind ist gesund, alles ist gut“. Doch manchmal fühle es sich anders an. Für Martina Merz-Richardson vom Sozialverband katholischer Frauen (SkF) ist das keine Überraschung. „Jedes Gefühl hat seine Berechtigung – und nach einer Geburt ist nun mal alles anders“, sagt die Sozialpädagogin, die gemeinsam mit der Hebamme Maria Winkler eine neue Gesprächsgruppe initiiert – für Mütter.

Selbstzweifeln entgegenarbeiten

Angebot für Mütter mit Kindern von null bis zwei Jahren Die neue Gesprächsgruppe des Sozialverbands katholischer Frauen (SkF) soll im März starten . Das kostenlose Angebot richtet sich an Mütter mit Kindern im Alter von null bis zwei Jahren.

. Eine Anmeldung ist erforderlich: Martina Merz-Richardson, Telefon 0621/12080-26, E-Mail: martina.merz-richardson@skf-mannheim.de.

Ab März wollen die beiden Frauen alle vier bis sechs Wochen mit Müttern über ihre Schwierigkeiten sprechen. Das können Probleme aus dem Alltag, aber auch Erlebnisse während der Geburt sein, die nachhallen, die die Frauen immer wieder einholen. „Die Gefühle, die wir empfinden, sind so unterschiedlich wie die Menschen selbst“, sagt Merz-Richardson. Darum gibt es für die Gruppe zunächst kein vorgegebenes Thema. „Wir hören uns die Schwierigkeiten der Frauen an und werden dann gezielt daran arbeiten“, erklärt Maria Winkler. Es gebe immer wieder Momente, in denen bei Müttern nicht nur das Glück über das Neugeborene im Mittelpunkt steht. Selbstzweifel oder Schuldgefühle würden einige plagen, manche wüssten auch nicht, ob sie alles richtig machen, seien verunsichert – „darüber zu sprechen, mit Frauen, denen es genauso geht, hilft schon“, sagt Merz-Richardson. „Das Gefühl, nicht alleine zu sein, bewirkt viel.“ Die Gesprächsgruppe sei allerdings keine Selbsthilfegruppe. Es gebe zwar einen Stuhlkreis und alle würden sich vorstellen, aber „wir arbeiten intensiv an den Problemen, wollen wirklich in die Tiefe gehen“, erklärt die Sozialpädagogin.

Druck nehmen

Maria Winkler werde als Hebamme ihre Kollegin Martina Merz-Richardson fachlich unterstützen, Probleme bei der Geburt aufarbeiten und auch bei der Nachsorge zu helfen. Damit wollen die Expertinnen den Druck von den Müttern nehmen, „die oftmals alles perfekt machen wollen, was nicht immer gelingt oder gelingen kann“, sagt Winkler, „und damit stehen sie nicht alleine, das wird die Gruppe zeigen“.