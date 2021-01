Nach Erdbeben: „Stadt in Schutt und Asche“

„Es bebt die ganze Zeit“, sagt Kevin Mayer, und seine Stimme ist kurz davor, sich zu überschlagen. Der Mannheimer atmet schnell, das hört man durch das Telefon. Obwohl er sich nicht im Erdbebengebiet in Kroatien befindet, schildert er die Zustände, die er über seine Familie dort erfährt, drastisch. Mayer ist Halbkroate, sein Onkel und seine Oma leben nur vier Kilometer entfernt vom Epizentrum in der Stadt Petrinja bei Zagreb.

„Wir haben ein großes Grundstück, und da waren zwei Häuser drauf“, sagt der 28-Jährige. Seine Familie hatte großes Glück. „Wir haben nur in dem einen Haus einen Fernsehanschluss. Deshalb waren alle drüben, um Fernsehen zu gucken“, sagt er. Als das erste heftige Beben Kroatien am 29. Dezember erreichte, riss es das Haus ohne TV-Anschluss zu Boden. Beim anderen hatte die Familie erst vor einigen Jahren das Fundament erneuert – und war nur deswegen in Sicherheit. Vorerst.

Die Häuser im Ort sind stark beschädigt, sagt Mayer. „Die Familien haben Angst, darin zu leben.“ Als Ausländern, so bezeichnet er sich selbst, gehe es der Familie noch gut. Doch vielen Einheimischen gehe es schlechter. So schliefen aktuell einige Menschen im Wohnmobil seiner Familie. Aktuell duschten auch viele Nachbarn bei seinem Onkel Branko Bartolic: „Bei ihnen ist ja alles kaputt.“ Bartolic war lange Gastronom in Weinheim und weilt zur Zeit in Kroatien, um Urlaub zu machen und um sich um die Oma zu kümmern. Nun wird er hautnah Zeuge der Zerstörung.

Geld für Lebensmittel und Decken

Doch gemeinsam mit Kevin Mayer hat er sich etwas überlegt, um die Not vor Ort fürs Erste so gut es geht zu lindern. Mayer hat eine Spendensammlung über einen sogenannten Moneypool auf PayPal organisiert. Damit will er den Menschen über seinen Onkel vor Ort finanzielle Hilfe zukommen lassen. Davon sollen erstmal Decken, Lebensmittel und mobile Heizgeräte besorgt werden, berichtet Mayer. Denn es sei gerade extrem kalt – und die Menschen wegen der Gefahr oder wegen ihrer Obdachlosigkeit viel draußen.

Insbesondere Mayers hochbetagte Oma Marija Bartolic könne das ständige Flüchten vor dem Beben, das Rein und Raus aus dem Haus nicht mehr mitmachen, erzählt Mayer. Und sie wolle auch nicht mehr, sagt er und schluckt: „Die Oma sagt: ,Ich kann nicht immer raus, ich kann das nicht mehr. Dann bleibe ich hier drin, und es ist mein Schicksal’.“

Wenn es bebt, sitzen die Leute im Ort mit Corona-Abstand draußen in der Kälte, erzählt der Mannheimer. Seit den starken Beben telefoniert Mayer täglich etwa alle drei Stunden mit seinem Onkel. „Alle halbe Stunde bis Stunde bebt es. Alles fliegt aus den Schränken“, schildert er, wieder mit überschlagender Stimme. „Gestern hat es wieder gebebt“, sagt er. Auf den Homepages internationaler Erdbebenerfassungsdienste kann man die Auflistung der weltweiten Beben sehen: In kürzesten Abständen hintereinander steht dort „Kroatien“.

Zagreb stehe als Hauptstadt sehr im medialen Fokus, so Mayer. Doch auch dort sei nach dem ersten starken Erdbeben das öffentliche Interesse abgeebbt. Aber Mayer erlebt ständig, was los ist in Kroatien – durch die Schilderungen seines Onkels vor Ort. Er hoffe, dass es aufhöre, und vor allem, dass nicht noch einmal solch ein großes Beben wie das erste komme. Denn viele Häuser seien „angeknackst“.

Reise nach Petrinja zu gefährlich

„Die Stadt liegt in Schutt und Asche“, sagt Mayer. Aus Mannheim nach Petrinja zu fahren, sei der Familie zu gefährlich. Manche Einwohner hätten ihre Kinder im Ausland in Sicherheit gebracht, so Mayer. Doch während der Corona-Pandemie, die auch dort wütet, sei es aktuell schwierig auszureisen. Außerdem hätten sein Onkel und seine Oma gesagt, sie wollten – so gut es geht – bei ihrem noch vorhandenen Hab und Gut bleiben, „es nicht alleine lassen“. Hilfe erreiche die Menschen aktuell vor allem durch Privatpersonen, so Mayer. „Sie fahren durch den Ort und bringen zum Beispiel Brot.“ Auch Hilfsorganisationen hatten einige Zelte oder Container gebracht.

Und Mayer hilft auf seine Art, aus der Ferne. „Die Stadt Petrinja wurde im Krieg damals sehr stark zerstört. Es ist sehr schlimm zu sehen, dass es da jetzt Leute gibt, die damals ihr Haus wieder aufgebaut haben. Und jetzt müssen sie es ein zweites Mal tun.“ Mayer schluckt erneut hörbar. „Wissen Sie, da kommen mir beim Sprechen sogar die Tränen – obwohl heute mein Geburtstag ist und eigentlich ein schöner Tag sein sollte.“ Doch für Mayer gibt es auch an diesem Freitag keine Pause: Er organisiert weiter die Hilfe für seine Familie und den Ort.

