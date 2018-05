Nach Explosion in Kirchturm: Verdächtiger soll in Psychiatrie

Anzeige

Nach einer Explosion in der St.-Hildegard-Kirche in Mannheim-Käfertal im Oktober vergangenen Jahres will die Staatsanwaltschaft erreichen, dass der mutmaßliche Täter in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht wird. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.

Dem 25-jährigen pakistanischen Staatsbürger wird vorgeworfen, am 17. Oktober eine Explosion in der katholischen Kirche herbeigeführt zu haben - wodurch ein Schaden in Höhe von mindestens 6800 Euro entstand. Demnach soll er zusammen mit einem bisher unbekannten Mittäter mit einem Hammer zuerst zwei Glasfenster des Kirchturms eingeschlagen haben. Anschließend brachten sie eine geöffnete Gasflasche ein und zündeten das ausströmende Gas an.

Der 25-Jährige ist laut Staatsanwaltschaft geständig. Anhaltspunkte für ein religiöses Motiv gebe es nicht. Zudem hat ein Gutachten ergeben, dass der Mann bei der Tat offenbar nicht schuldfähig war. Anstelle eines Strafverfahrens beantragt die Staatsanwaltschaft beim Landgericht deshalb ein sogenanntes Sicherungsverfahren: Ziel sei es, dass der mutmaßliche Täter in einer Psychiatrie untergebracht wird - wie es jetzt bereits der Fall ist. (fab)