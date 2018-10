Nach Feierabend zu den Mumien

Ein Museumsbesuch nach Feierabend – das bietet die Reihe „Culture after Work“ in den Reiss-Engelhorn-Museen an. Am Mittwoch, 17. Oktober, steht ab 18 Uhr ein spannendes Thema der aktuellen Sonderausstellung „Mumien – Geheimnisse des Lebens“ im Mittelpunkt. Kuratorin Stephanie Zesch widmet sich in einem kurzweiligen Gespräch und einer Führung Mumien aus Ägypten, die in der altägyptischen Hochkultur als Bezugspunkt der zwischen Diesseits und Jenseits wandelnden Seele angesehen wurden. Das Museum Zeughaus C 5 ist an diesem Abend bis 20 Uhr geöffnet. Das Gespräch mit Zesch beginnt um 18.15 Uhr und die kurze Themenführung um 18.45 Uhr. Parallel ist der Einzelbesuch des Hauses auch ohne Teilnahme an „Culture after Work“ möglich. Auch die Präsentationen „Abenteuer Anden und Amazonas“, „Von Pulverdampf und Schlachtidyll“ sowie die Antikensammlung und die Theatergeschichte sind geöffnet. Die Winzergenossenschaft Schriesheim verwöhnt die Gäste zur Begrüßung mit einem edlen Tropfen. Die Teilnahmegebühr beträgt 12,50 Euro – darin sind Ausstellungsbesuch, Gespräch, Kurzführung und Begrüßungsgetränk enthalten. pwr

