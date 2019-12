Nach Insolvenz - Rettung durch GBG?

Mannheim.Positives Signal für die Zukunft des Mannheimer Markthauses: Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GBG hat eine komplette Übernahme durch ihre Tochterfirma Service Haus in Aussicht gestellt, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Diesem Vorschlag hat der Aufsichtsrat der GBG jetzt zugestimmt. Das Markthaus befindet sich seit September in einem Insolvenzverfahren. Aktuell läuft der Betrieb unter der Führung des Insolvenzverwalters Thomas Oberle weiter.

Die GBG will das Markthaus zu 100 Prozent in den Konzern integrieren. Angaben des Unternehmens zufolge hat die GBG Erfahrung in dem Bereich. Zu Service Haus gehöre auch mehrheitlich die Chance gGmbH – ebenfalls eine gemeinnützige Gesellschaft und ein Arbeitsförderungsbetrieb.

Neue Ausrichtung in Arbeit

Die GBG will das Markthaus dann neu ausrichten. Hier sieht sie etwa die Chance, ihre Quartierservices künftig noch auszuweiten und so einen weiteren Beitrag zur Stabilisierung der Nachbarschaften zu leisten und zudem neue Services für die Bewohner zu schaffen. Diese Entscheidung passe „somit zur Strategie unseres Unternehmens, unseren Mietern auch über den Wohnraum hinaus Leistungen anzubieten und dadurch für ein intaktes Wohnumfeld und lebendige Quartiere zu sorgen“, sagt GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings dazu.

Geplant ist aktuell, dass künftig Herbert Mrosk und Robin Schwarz, die beide bereits als Geschäftsführer von Service Haus tätig sind, die Geschäftsführung des Markthauses übernehmen.

Im Juli dieses Jahres hatte die bisherige Geschäftsführerin Sabine Neuber den Insolvenzantrag beim Amtsgericht Mannheim gestellt. Das Markthaus ist eine sogenannte gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (gGmbH). Die Gesellschaft betreibt Second-Hand-Kaufhäuser, wo Sachspenden aufbereitet und wiederverkauft werden. In Mannheim gibt es zwei Filialen. Eine befindet sich in Neckarau, die andere in der Innenstadt unweit des Nationaltheaters. Zudem unterhält das Markthaus Vor-Ort-Lebensmittelläden in manchen Mannheimer Stadtteilen und Vororten. Daneben bietet die Firma Logistik-Dienstleistungen wie Transporte und Haushaltsauflösungen an. Auch eine Jobbörse ist an das Unternehmen angeschlossen. Der Betrieb finanziert sich aus den Erlösen von Verkauf und Transporten sowie Zuschüssen und Fördergeldern.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019