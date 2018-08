Nach Kellerbrand: 19-Jähriger wegen Verdachts der schweren Brandstiftung in U-Haft

Mannheim.Nach einem Kellerbrand am Mittwoch in der Mannheimer Neckarstadt-Ost mit fünf Leichtverletzten befindet sich ein 19-Jähriger wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung in Untersuchungshaft. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, soll der Mann gegen 1.20 Uhr über ein Anwesen in der Fratrelstraße in den Innenhof eines Hauses in der Max-Joseph-Straße eingedrungen sein.

Hier soll er die hofseitige Haustür aufgebrochen und in das Gebäude gegangen sein. Im Keller, der nicht abgeschlossen war, habe er dann einen Kanister mit Verdünnung gefunden – diesen habe er in Brand gesetzt. Schnell griffen die Flammen auf die einzelnen Kellerabteile über. Anwohner alarmierten die Feuerwehr, die ein Übergreifen der Flammen auf die darüberliegenden Wohnetagen verhinderte.

Allerdings zog Rauchgas in das Treppenhaus des Anwesens - fünf Anwohner erlitten eine Rauchgasvergiftung. Ein Anwohner musste im Krankenhaus behandelt werden. Zuvor soll der 19-Jährige außerdem einen in der Fratrelstraße geparkten Opel aufgebrochen und mehrere Gegenstände sowie Ausweispapiere daraus entwendet haben.

Polizisten hatten den Mann während der Aufnahme des Sachverhalts in der Nähe des Tatorts vorläufig festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde durch das Amtsgericht Haftbefehl gegen den Wohnsitzlosen aus Polen erlassen. Nach der Vorführung des Mannes am Donnerstag beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim und Eröffnung des Haftbefehls wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Staatsanwaltschaft und Kriminalkommissariat Mannheim ermitteln. (pol/kris)