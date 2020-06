Nach Kritik und langen Warteschlangen: So ändert Mannheim die Regeln für die Freibäder

Herzogenriedbad um 13.30 Uhr: Auf dem Parkplatz stehen nur vereinzelt Autos, an der Kasse gibt es keine Warteschlange und auch auf der Wiese und im Schatten der großen Bäume haben es sich nur ein paar einzelne Sonnenhungrige bequem gemacht. Seit Dienstag haben alle Gäste in den vier Mannheimer Freibädern schon ab elf Uhr Zutritt. Doch von einem Ansturm kann am Dienstag bei sommerlichen

...