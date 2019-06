Nach Messer-Attacke auf 22-Jährigen: Zwei 18-Jährige festgenommen

Mannheim.Am 31. Mai sollen sie einen 22-Jährigen auf der Mannheimer Vogelstang mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben - nun sitzen zwei 18-jährige Tatverdächtige in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft am Freitag mitteilte, stehen die beiden jungen Männer im dringenden Tatverdacht, ihr Opfer am genannten Abend um kurz vor 20.30 Uhr überfallen zu haben.

In der Folge sollen sie den Mann im Saalfelder Weg gezwungen haben, sein Handy herauszugeben. Einer der beiden 18-Jährigen soll hierbei mit einem Messer auf den Mann eingestochen haben. Der 22-Jährige erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, eine Notoperation rettete ihm das Leben. Laut Staatsanwaltschaft befindet er sich auf dem Weg der Besserung. Die mutmaßlichen Täter sollen nach der Tat mit dem Handy geflüchtet sein.

Aufgrund von Aussagen des Opfers sowie anschließender Polizeirecherchen kamen die Ermittler auf die Spur der beiden 18-Jährigen. Am Freitag vergangener Woche wurden die Verdächtigen schließlich festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt, der wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung und besonders schwerem Raub Haftbefehl erließ. Die beiden Männer wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen dauern an. (pol/mer)