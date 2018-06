Nach Messerangriff in Neckarstadt-West: 41- Jähriger erliegt Verletzungen

Anzeige

Mannheim.Ein 41-jähriger Mann ist bereits am Samstag seinen schweren Verletzungen im Krankenhaus erlegen. Das teilte die Polizei am Sonntagmittag mit. Ein 38-Jähriger hatte am Donnerstagabend in der Neckarstadt-West mehrere Male mit einem Messer auf den Mann eingestochen (wir berichteten).

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten, trafen gegen 23 Uhr die beiden Beteiligten nach derzeitigem Stand der Ermittlungen im Bereich Untermühlaustraße und Pyramidenstraße aufeinander. Dort soll dann ein seit Längerem ausgetragener Streit zwischen den Männern eskaliert sein.

Der 38-Jährige soll seinem Widersacher zunächst mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dann ein Messer gezückt und mit diesem mehrfach und mit großer Wucht auf den Oberkörper seines Kontrahenten eingestochen und schließlich noch auf den am Boden Liegenden eingetreten haben.