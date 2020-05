Nach Mord an Tochter: Mutter erhebt Vorwürfe gegen Polizei

Sie ist eine gebrochene Frau: Ganz in Schwarz gekleidet betritt sie den Gerichtssaal. Gebückt, blass, erschöpft. Die 60-Jährige hat ihre Tochter Tülay (Name von der Redaktion geändert) verloren. In der Nacht des 27. Oktober 2019 wurde Tülay zuerst mit einem Hammer niedergeschlagen und dann mit mehr als 20 Messerstichen getötet. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass Tülays Ex-Freund,

...