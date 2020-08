Nach Online-Aktion ins Krankenhaus

Für Likes auf einem Social-Media-Kanal hat sich ein Mädchen in Mannheim mit Sekundenkleber an eine Stange geklebt. Es filmte sich offenbar selbst bei der Aktion, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Rettungskräfte und Feuerwehr mussten die Schülerin am Donnerstagabend von der Stange befreien, sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. „Macht bitte nicht jeden Kram aus dem Internet nach“, warnte die Polizei auf Facebook. Insbesondere seien Klicks auf der eigenen Social-Media-Seite oder die Teilnahme bei der sogenannten „Super Glue Challenge“ schlechte Gründe für derartige Aktionen. dpa/lsw

