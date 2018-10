Nach schwerem Raubüberfall: Verdächtiger in U-Haft

Symbolbild © dpa

Mannheim.Das Amtsgericht Mannheim hat einen Haftbefehl gegen einen 33-Jährigen erlassen, der in mehreren Fällen Menschen mit einem Messer bedroht und zur Herausgabe von Bargeld aufgefordert haben soll. Wie die Polizei Mannheim am Donnerstag mitteilte, sitzt der Mann wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung in zwei Fällen und des besonders schweren Raubes in U-Haft.

Der 33-Jährige soll am 1. Oktober um 0.30 Uhr eine Tankstelle in der Friedrich-Ebert-Straße betreten haben. Dort soll er eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und aufgefordert haben, ihm das Bargeld in der Kasse auszuhändigen. Als die Frau sich weigerte, ergriff der Mann die Flucht. Gegen 3.15 Uhr versuchte der 33-Jährige erneut an Bargeld zu gelangen, indem er einen 59-Jährigen in der Filiale einer Bank mit dem Messer bedrohte. Er soll dem Geschädigten die Waffe an den Bauch gehalten und ihn zur Herausgabe von Geld aufgefordert haben. Auch diesmal weigerte sich der Geschädigte. Der Beschuldigte ergriff erneut die Flucht.

Gegen 9.15 Uhr soll der Beschuldigte einen Kiosk in der Mußbacher Straße betreten und die anwesenden Angestellten mit einem Messer bedroht haben. Unter vorgehaltenen Messer soll er die Öffnung der Kasse verlangt haben. Als die Angestellten seinen Anweisungen folgten und die Kasse öffneten, entnahm er das Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro und flüchtete.

Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen und mit Hilfe der ausgewerteten Videoaufnahmen festigte sich der Tatverdacht gegen den 33-Jährigen, weswegen die Staatsanwaltschaft am 8. Oktober den Haftbefehlt beantragte. Der Beschuldigte wurde am 10. Oktober von einer Polizeistreife kontrolliert und festgenommen. Der 33-Jährige wurde am selben Tag dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Vollzug anordnete. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und der Polizei dauern an. (pol/onja)