Nach Sonnenuntergang regiert Hendrik Meier

Warum denn das? Bürgermeisterwahlen stehen doch 2018 gar nicht an. Und doch herrscht Wahlkampf, und das in einem Nachtclub. Zehn Kandidaten stehen Mitte Juli im „Chaplin“ zur Wahl, sie alle wollen Mannheims erster Nachtbürgermeister werden. Am Ende setzt sich Hendrik Meier durch – er erhält den Titel Mannheims „Night Mayor“, also Nachtbürgermeister.

In Deutschland ist er damit eine Neuheit, das Amt gibt es zuvor nur in Metropolen im Ausland, in Amsterdam etwa. Und jetzt auch Mannheim. Warum? Weil die Stadt seit einiger Zeit darauf setzt, auch nachts attraktiv zu sein. Ausgehen, Clubs, Bars – all das soll kein „Gibt es halt auch“ sein, sondern etwas, das die Stadt auszeichnet. Und mit dem sich Geld verdienen lässt – Nachtökonomie nennt das Matthias Rauch, Leiter der kulturellen Stadtentwicklung Mannheims.

Aber: Nachtleben ist halt nicht nur Diskokugel-Glitzer. Dazu gehört auch der ewige Streit um den Lärm, eines der Themen, das Hendrik Meier seit seiner Wahl am meisten beschäftigt. „Ich führe viele Gespräche“, sagt er. Meier sieht sich als Vermittler, und so ist seine Rolle auch angelegt: Er kann, anders als seine Bürgermeisterkollegen, schließlich nicht selbst Entscheidungen fällen. Er trifft sich mit allen Beteiligten, mit Clubbetreibern, mit Anwohnern und mit Stadtvertretern. Wenn Hendrik Meier dabei ist, dann geht es weniger um „die Vorfälle letzte Nacht“ – da ist weiter der Ordnungsdienst zuständig. Es geht darum, wie es künftig besser werden könnte.

Video Lokales Wahl zum Nachtbürgermeister Aus zehn Bewerbern haben eine Jury und Bürger ihren und Deutschlands ersten Nachtbürgermeister, Hendrik Meier, gewählt. Aus zehn Bewerbern haben eine Jury und Bürger ihren und Deutschlands ersten Nachtbürgermeister, Hendrik Meier, gewählt.

Und Meier denkt weiter. Manchmal, sagt er, da könne für ein Viertel etwa ein Bäcker besser sein als noch eine weitere Bar. Andererseits fehle es in Mannheim an einem Live-Club für um die 200 Besucher, findet der Night Mayor. Und ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und Werbung für Nachtleben und Subkultur dürfe es schon auch sein.

Bundesweites Interesse

Gewählt wird Meier im Juli, seine Amtszeit dauert bis Ende 2019. Neben den großen Themen Verständigung zwischen Anwohnern und Clubs und Bars oder dem Werben um einen neuen Live-Club sind es viele kleine Dinge, die der Popakademiestudent und selbstständige Agent umsetzen möchte: Pfandkisten für Leergut zum Beispiel, eine Aktion dazu kommt im Sommer 2018 schon mal gut an. Und kostenloses Trinkwasser, damit das Feiervolk nicht den ganzen Abend nur Alkohol trinkt.

Die Wahl zum Night Mayor sorgt im Sommer übrigens bundesweit für viel Aufsehen. Hendrik Meyer sei sicherlich der bekannteste Mannheimer Angestellte, mutmaßt etwa die „Süddeutsche Zeitung“. Und andere deutsche Städte diskutieren mittlerweile ebenfalls, ob sie einen solchen offiziellen Beauftragten fürs Nachtleben einsetzen sollen.

Meier ist unterdessen hauptberuflich weiterhin Student, er erhält für seine Bürgermeistertätigkeit ein Honorar von rund 1200 Euro pro Monat. Ok, das kann sich noch entwickeln: Ariel Palitz, Nightlife Mayor in New York, hat unter sich eine Abteilung mit zwölf Mitarbeitern und verdient 130 000 Dollar im Jahr.

© Mannheimer Morgen, Montag, 31.12.2018