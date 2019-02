Nach Spritztour droht ein Prozess

Der Fall hatte am letzten Januarwochenende für viel Aufmerksamkeit gesorgt: Zwei Unbekannte stehlen nachts in Käfertal einen neuen Linienbus, durchbrechen einen Zaun und kollidieren mit einem Baum – erst am Tag danach wird das völlig zerstörte Fahrzeug auf der Rheinau gefunden. Jetzt hat die Polizei die mutmaßlichen Täter – einen 14-jährigen und einen 15-jährigen Jungen.

