Nach Sturmschäden Bäume gepflanzt

Im August hatte ein Sturm in der Augustaanlage über 20 Platanen entwurzelt und knapp 40 weitere Bäume in Schieflage gebracht oder abgeknickt. Nun vermeldet die Stadt zu Weihnachten gute Nachrichten: Der Fachbereich Grünflächen und Umwelt hat sein Ziel, noch dieses Jahr nachzupflanzen, in die Tat umgesetzt.

Insgesamt sind auf der Augustaanlage 29 Platanen nachgepflanzt worden, zudem haben die Grün-Teams die schiefen Bäume wieder aufgerichtet. Diese müssen allerdings mindestens noch zwei bis drei Jahre mithilfe von vier großen Holzpfosten gesichert werden, damit die Wurzeln wieder anwachsen können, erklärt die Stadt. red/scho

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 24.12.2019