Nach Tod einer 22-Jährigen: Schon in Beziehung Anzeige wegen häuslicher Gewalt?

Mannheim.Am dritten Prozesstags um den Tod einer 22-Jährigen am Mannheimer Landgericht am Mittwoch gibt es neue Details zur Beziehung der Getöteten und dem Angeklagten Florian R. Der 30-Jährige soll laut Anklage seine 22-jährige Ex-Freundin in der gemeinsamen Wohnung getötet und sich danach selbst von Balkon gestürzt haben.

Immer wieder Streit und später sogar eine Anzeige wegen häuslicher

...