Nach Umsatzeinbußen Schlussstrich gezogen

Das Mannheimer Schulverpflegungs-Unternehmen TasteNext hat einen prominenten Paten: den Sternekoch und Buchautor Stefan Marquard. Der tritt nicht nur im Fernsehen auf, sondern kam im Februar 2017 auch nach Mannheim, an die Integrierte Gesamtschule Herzogenried (IGMH). Dort machte er gemeinsam mit der Schulgemeinschaft und seiner Patenfirma Appetit auf gesundes Essen und gab dem Küchenteam viele Tipps. TasteNext kocht seit 2014 direkt an der IGMH – für die Gesamtschule ebenso wie für mehrere andere Schulen.

Mit dem Engagement im Herzogenried ist es aber nach den Ferien vorbei, denn vor wenigen Wochen endete die mehrjährige Zusammenarbeit. „Leider waren wir aus wirtschaftlichen Gründen gezwungen, unseren Vertrag mit Ende des jetzigen Schuljahres zu kündigen“, heißt es in einem Schreiben der Firma an die Schüler, Lehrer und Eltern. „Wir bedauern das sehr, gerade weil uns die Schulgemeinschaft sehr am Herzen liegt“, teilt TasteNext mit.

Auf Anfrage des „Mannheimer Morgen“ konkretisierte Geschäftsführer Markus Bissinger, organisatorische Umstellungen an der Schule im Herzogenried hätten zu Umsatzeinbußen geführt. Die Zahl der Teilnehmer am Essen sei „deutlich nach unten gegangen“. IGMH-Schulleiter Rainer Bade begründet das Ende der Zusammenarbeit so: „Es gab in der Gesamtkonstellation Veränderungen, die dazu geführt haben.“

Was den Catering-Nachfolger von TasteNext an der IGMH angeht, wünscht sich Rainer Bade, dass wie bisher „frisch gekocht“ werde. Aber es sei noch „unklar, wie es weitergeht“. Die Mittagsverpflegung werde „ausgeschrieben und neu vergeben“, so ein Sprecher des städtischen Bildungsdezernats: „Ein neuer Anbieter steht noch nicht fest.“

Ausdehnung geplant

Von der IGMH aus hat das Integrationsunternehmen TasteNext mehrere weitere Mannheimer Schulen beliefert: das Ludwig-Frank-, Karl-Friedrich- und Geschwister-Scholl-Gymnasium sowie die Albrecht-Dürer-, Eugen-Neter-, Kerschensteiner-, Hermann-Gutzmann-, Jungbusch- und Pfingstbergschule. Sie würden auch weiterhin versorgt, versichert Markus Bissinger.

Nicht nur das: Seit September 2019 betreibt TasteNext eine zentrale Küche auf der Mallau. Dadurch hätten sich die Kapazitäten der Firma deutlich erhöht, teilt Bissinger mit. Er rechnet damit, dass ab dem kommenden Schuljahr mindestens weitere fünf Einrichtungen beliefert werden können. Am neuen Standort könnten die 60 Mitarbeiter (35 Vollzeit-Kapazitäten) zwischen 3000 und 5000 Essen täglich produzieren.

Zwischenzeitlich kam allerdings ein heftiger Einbruch – wegen Corona. Nachdem alle Schulen Mitte März geschlossen hatten, gab es für TasteNext fast nichts mehr zu tun. Die Folge: Kurzarbeit. Aber im Juli habe man begonnen, an einige Schulen Lunchpakete auszuliefern. Bissinger hofft, dass sein Team nach den Ferien wieder voll loslegen kann. Aber wer weiß schon, ob es so kommt: „Wir müssen abwarten, wie es im September weitergeht.“

© Mannheimer Morgen, Montag, 10.08.2020