Nach Unfall geflüchtet

Bei einem Verkehrsunfall am Montag in der Mannheimer Oststadt ist eine 39-Jährige Opelfahrerin leicht verletzt worden. Laut Polizei soll der bisher unbekannte Verursacher mit seinem Auto auf der Augustaanlage in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen sein. Als er die Fahrspur wechselte, kollidierte er mit Opelfahrerin, die sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zuzog. Ohne auszusteigen, entfernte sich der Fahrer in Richtung Mollstraße.

Auf seiner Flucht überfuhr der Unbekannte im Bereich der Renzstraße/Bassermannstraße eine Verkehrsinsel und beschädigte dadurch ein Verkehrsschild. Zudem sollen Zeugen beobachtet haben, wie Fußgänger zur Seite springen mussten, um nicht vom Auto erfasst zu werden. Unbehelligt setzte der Mann danach seine Fahrt über die Suckowstraße in Richtung Josef-Braun-Ufer bis in die Ifflandstraße fort. Hier beschädigte er ein parkendes Fahrzeug und flüchtete schließlich zu Fuß in unbekannte Richtung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20 000 Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt bittet Zeugen, sich zu melden und nimmt sachdienliche Hinweise telefonisch unter 0621/1 74-33 10 entgegen. pol/lia

