Nach Unfall in Mannheimer Quadraten: Baugerüst schützt vor weiteren Fassadenstürzen

Mannheim.Am Tag danach herrscht an der Unfallstelle noch eine bedrückende Stimmung. „Das muss es sein“, sagt eine Frau zu ihrem Mann und zeigt auf das Gebäude in Q 7. „Schlimm, einfach schlimm“, murmelt dieser und richtet seinen Blick nach oben, um an der Außenwand des Hauses etwas erkennen zu können. Gegen 13.45 Uhr

...