Nach Unglück auf Neckar - Ermittlungen gegen Fährführer eingestellt

Rhein-Neckar

Auto rollt von Fähre Neckarhausen - zwei Tote

Von der Fähre bei Neckarhausen ist am frühen Samstagabend ein Auto in den Neckar gerollt und gesunken. Nach Angaben der Polizei befanden sich dabei zwei Personen in dem Wagen. Diese konnten am späten Abend nur noch tot geborgen werden.