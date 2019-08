Nach Unwetter: Strecke Mannheim - Frankfurt wieder freigegeben

Aktualisierung (21.08.19, 6:30 Uhr): Strecke wieder frei

Mannheim/Frankfurt.Die stark befahrene Zugstrecke zwischen Frankfurt und Mannheim ist nach dem schweren Unwetter wieder in Betrieb. "Die Züge fahren seit Dienstagabend wieder planmäßig", sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn am frühen Mittwochmorgen. Die ICE-Verbindung zwischen Frankfurt und Würzburg ist bereits seit dem Nachmittag eingleisig passierbar. Von Mittwochmorgen an sollten die Züge dann zweigleisig fahren.

die letzten Unwetterschäden konnten in der Nacht beseitigt werden. Sowohl zwischen #Frankfurt und #Mannheim als auch zwischen Frankfurt und #Würzburg verkehren unsere Züge wieder auf dem geplanten Weg und halten wieder an allen geplanten Bahnhöfen. Gute Fahrt! — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) August 21, 2019

Aktualisierung (20.8.19, 19.30 Uhr): Strecke bis 21 Uhr gesperrt

Wie die Bahn auf Twitter mitteilt, bleibt die Strecke Mannheim - Frankfurt für den Fernverkehr nun bis 21 Uhr gesperrt. Ursprünglich sollte die Verbindung um 19.30 Uhr wieder freigegeben werden.

Die Strecke #Frankfurt - #Mannheim über #GroßGerau bleibt für die Züge des Fernverkehrs wegen Aufräum- und Reparaturarbeiten nun leider bis vsl. 21:00 Uhr geschlossen. — DB Regio AG - Mitte (@Regio_Mitte) August 20, 2019

Aktualisierung (20.8.19, 11.30 Uhr): Strecke Frankfurt - Mannheim bis Dienstagabend für Fernverkehr gesperrt

Die Folgen des schweren Unwetters in Südhessen vom Sonntagabend bekommen Pendler auch Dienstag noch zu spüren. Bei der Bahn kommtes etwa auf der Strecke Frankfurt-Mannheim zu Beeinträchtigungen und Verzögerungen im Regional- und Fernverkehr, wie ein Sprecher berichtete. Züge konnten dort wegen laufender Aufräum- und Reparaturarbeiten nur eingleisig fahren. Der Fernverkehr wurde über Darmstadt umgeleitet. Dadurch seien die Züge bis zu 30 Minuten länger unterwegs.

Wie die Bahn am Mittag über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte, bleibt die Strecke für den Fernverkehr wegen Aufräum- und Reparaturarbeiten vorausslichtlich bis Dienstagabend gesperrt.

Zwischen Frankfurt und Würzburg gebe es ebenfalls Beeinträchtigungen, teilte die Deutsche Bahn weiter mit.

Auch Straßen waren am Dienstag vorerst noch gesperrt. Betroffen war etwa die Bundesstraße 486 bei Mörfelden-Walldorf, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dort drohte wegen des Unwetters ein Strommast umzukippen. Wie lange die Sperrung noch andauern sollte, war zunächst unklar.

Bei dem Unwetter am Sonntag waren mindestens 21 Menschen verletzt worden. Keller wurden überflutet, Dächer abgedeckt, Bäume entwurzelt. Straßen waren über Stunden hinweg unpassierbar.

Stand Montag, 19. August: Main-Neckar-Bahn wieder befahrbar

Wegen eines Blitzeinschlags in ein Stellwerk in Walldorf (Groß-Gerau) wird der Fernverkehr aktuell zwischen Frankfurt/Main und Mannheim in beiden Richtungen umgeleitet. Nachdem Züge zunächst eine Ausweichstrecke über Mainz-Bischofsheim und Worms fahren mussten, sei mittlerweile die Strecke der Main-Neckar-Bahn wieder befahrbar. Dadurch kommt es zu Verspätungen von rund 25 bis 40 Minuten.

Auch die Strecke zwischen Aschaffenburg und Hanau ist nach Bahnangaben wegen Oberleitungsstörungen gesperrt. Der Fernverkehr zwischen Frankfurt/Main und Würzburg werde deshalb in beiden Richtungen über Fulda umgeleitet. Es komme zu Verspätungen von 60 bis 100 Minuten, sagte die Sprecherin. Die Sperrung werde voraussichtlich noch bis Dienstagabend dauern.

Im Regionalverkehr der betroffenen Strecken sei ein Schienenersatzverkehr eingerichtet worden, es komme dennoch zu Verspätungen und Ausfällen. Pendler sollten sich vor der Fahrt gezielt über ihre Verbindung informieren.

Die Züge des Fernverkehrs werden zwischen #Frankfurt und #Mannheim weiterhin umgeleitet und verspäten sich um 45 bis 60 Minuten.

Die ICE-Züge Hamburg-Frankfurt-Mannheim-Stuttgart fallen zwischen Frankfurt und Stuttgart in beide Richtungen aus. https://t.co/JLYT9iQCZ6 — Deutsche Bahn Verkehrsmeldungen (@DB_Info) August 19, 2019

41 Flüge gestrichen

Infolge des heftigen Unwetters am Sonntagabend kam es auch am Frankfurter Flughafen zu Einschränkungen des Flugverkehrs. Um Personal und Reisende zu schützen, sei die Abfertigung auf dem Vorfeld vorübergehend eingestellt worden, sagte eine Sprecherin des Betreibers Fraport am Montag. Demnach wurden bis zum Sonntagabend 41 Flüge annulliert. Die meisten davon waren Inlandsflüge. Acht Flüge wurden der Sprecherin zufolge umgeleitet.

Zwischen Langen und Seligenstadt berichteten laut Polizei Zeugen von einem Tornado. Der Deutsche Wetterdienst konnte dies am Montag zunächst noch nicht bestätigten. Auch der Wetterseite "tornadoliste.de" lagen zunächst keinerlei Erkenntnisse über einen Tornado in der Region vor.

In der Region Rhein-Neckar blieb es in der Nacht dagegen überwiegend ruhig. Sprecher der Polizeipräsidien in Mannheim und Ludwigshafen berichteten auf Anfrage von keinerlei außergewöhnlichen Vorkommnissen. "Wir haben die Regenschauer gut überstanden", so der Mannheimer Polizeiführer vom Dienst. (dpa/mer)