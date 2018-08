Nach Verfolgung gestellt

Anzeige

Ein Falschfahrer hat auf dem Luisenring unterhalb der Kurt-Schumacher-Brücke einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei gestern mitteilte, sei der 31 Jahre alte Volvo-Fahrer am Montagnachmittag gegen 15.50 Uhr in falscher Fahrtrichtung unterwegs gewesen, als ihm ein 48-jähriger Mercedes-Fahrer entgegenkam. Um einen Zusammenstoß auf Höhe des Fly-Over zu vermeiden, wich der Mercedes-Fahrer aus und streifte dabei einen Motorradfahrer. Der 22-Jährige geriet ins Schlingern, konnte einen Sturz vermeiden, verletzte sich allerdings am Fuß. Der Volvo-Fahrer fuhr zunächst entgegen der Fahrtrichtung weiter, wendete dann aber. Als der Mercedes-Fahrer den Falschfahrer auf den Unfall aufmerksam machte, flüchtete der 31-Jährige in Richtung Parkring, woraufhin der Fahrer des Mercedes die Verfolgung aufnahm.

Über die Autobahn 650 fuhr der Volvo-Fahrer auf die Autobahn 61 in Richtung Alzey und hielt an einer Raststätte nördlich der Abfahrt Worms. Alarmierte Polizeibeamte konnten den Flüchtigen daraufhin einer Kontrolle unterziehen.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von 4000 Euro. Auf seiner Flucht hatte der Volvo-Fahrer mehrere Geschwindigkeitsbegrenzungen überschritten und mehrfach unerlaubt überholt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/1258-0 zu melden. pol/seko