Nach versuchtem Totschlag in der Neckarstadt: 31-Jähriger in Haft

Am vergangenen Freitag soll er versucht haben, einen Mann in der Mannheimer Neckarstadt mit einem Messer zu töten - nun sitzt ein 31-Jähriger in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft am Montagmorgen mitteilte, stehe der Mann im dringenden Tatverdacht, einen gleichaltrigen Kontrahenten am frühen Morgen des 26. April durch einen Stich am Hals schwer verletzt zu haben.

Laut bisherigen Ermittlungen war es in einer Bar in der Mittelstraße gegen 1 Uhr zu einer Auseinandersetzung gekommen, in deren Folge der 31-Jährige seinem Rivalen mutmaßlich mit einem Butterfly-Messer eine stark blutende Wunde zufügte, die sich als lebensbedrohlich präsentierte. Das Opfer konnte in ein benachbartes Lokal flüchten, in dem Gäste Polizei und Rettungsdienst verständigten sowie den Mann erstversorgten.

Der Verletzte wurde in eine Klinik gebracht und umgehend notoperiert. Er befindet sich laut Auskunft der Beamten mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr. Die Ermittlungen dauern an. (pol/mer)