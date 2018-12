Nach Vollbremsung in die Leitplanke

Mit einem Spurwechsel soll ein unbekannter Autofahrer auf der B 38a einen Unfall verursacht haben. Laut Polizei musste deswegen nämlich ein 64-Jähriger, der von Feudenheim Richtung Mannheim unterwegs war, in der Nacht zu gestern gegen 1.20 Uhr stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dadurch sei er von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen die Leitplanke. Am Opel des 64-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Der unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne anzuhalten. Laut Geschädigtem war ein weiterer Autofahrer hinter ihm, der den Unfall beobachtet haben muss. Er soll sich bei der Polizei melden: 0621/17 43 31 0. pol/lok

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018