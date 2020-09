„Nach zehn Minuten ist es ganz einfach“

Am Rheinufer des Naturschutzgebiets Silberpappel geht es an diesem Nachmittag fröhlich zu. Jugendliche in sportlicher Kleidung machen sich für eine Runde Stand-up-Paddling bereit. Sie tragen ihre Boards an den Fluss, ziehen Schutzwesten an und gehen auf ihren Brettern in Position. Geschickt bewegen sie sich auf dem Rhein vorwärts, indem sie das Paddel kraftvoll durchs Wasser ziehen.

Steh-Paddeln hat sich zu einer beliebten Trendsportart entwickelt. Auch im Rahmen des diesjährigen Mannheimer Sommerferienprogramms „SomMA in der Stadt“ können junge Teilnehmer sich bei der Wassersportart ausprobieren. In der vergangenen Woche haben drei Betreuer fünf Jugendliche in die Kunst dieser Disziplin eingeführt.

Das reguläre Ferienprogramm musste aufgrund von Corona-Auflagen geändert werden, erzählt Willi Deventer, Hauptorganisator des erlebnispädagogischen Projekts „Steig ein“-Ferienexpress. Aktionen wie Zeltlager oder Ausflüge außerhalb der Quadratestadt wurden gestrichen. Stattdessen entstand ein Ersatzprogramm mit 50 ehrenamtlichen Betreuern. Die Angebote werden neben dem „Steig ein“-Ferienexpress auch vom Spielmobil und Mitarbeitern von Jugendeinrichtungen auf die Beine gestellt. Alle Kurse finden zudem in Mannheim statt.

Muskeltraining mit Spaßfaktor

„Stand-up-Paddling war eine der Veranstaltungen, die als erstes ausgebucht war“, erzählt Deventer, während die Gruppe sich für den Wassersport bereitmacht. Dennis Klingenspohr ist einer der Betreuer. Der 18-Jährige kommt eigentlich aus dem Bereich Windsurfing, macht aber auch beim Stand-up-Paddling eine gute Figur. „Wenn Corona nicht gewesen wäre, hätte ich eine Windsurfing-Freizeit gemacht“, erzählt er. Der Sport ist dennoch eine gute Vorbereitung für das Paddeln im Stehen. Und ein guter Gleichgewichtssinn ist nötig, sagt Klingenspohr. „Für den Körper ist es echt anstrengend.“ Durch das Paddeln trainiere man nicht nur die Oberarme, sondern etwa auch die schrägen Bauchmuskeln. Doch die Sportart ist nicht nur Training. Der Spaßfaktor kommt ebenfalls nicht zu kurz.

„Man kann sich auch ganz entspannt auf das Board legen und sich einfach treiben lassen“, verrät Klingenspohr schmunzelnd, während er das Brett mit dem sogenannten Leash an seinem Knöchel befestigt. Falls der junge Mann ins Wasser fallen sollte, verhindert er damit, dass das Brett ihm davonschwimmt. Denn die Gruppe plant nicht nur den Aufenthalt in seichtem Gewässer, sondern eine Fahrt gegen die Strömung des Rheins und zurück.

Die Freundinnen Anthea Reeb und Kim Hornberg können kaum erwarten, dass es losgeht. „Ich habe schon in der zweiten Ferienwoche am Stand-up-Paddling teilgenommen“, erzählt die 14-jährige Kim. „Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.“ Daher hat sich die Seckenheimerin entschlossen, sich für eine weitere Woche anzumelden. Dieses Mal hat sie Verstärkung mitgebracht.

„Ich bin ein Frischling“, verrät Freundin Anthea und grinst. Die Reilingerin wollte den Wassersport ebenfalls ausprobieren. Sie ist begeistert. „Es ist nicht so schwer zu lernen“, sagt die 14-Jährige. Lediglich die ersten zehn Minuten seien eine Herausforderung gewesen. „Danach ist es einfach.“ Abends fühlen sich die beiden ausgepowert. „Im Moment bemerkt man noch nicht, dass es so anstrengend ist“, sagt Kim. Daheim dagegen schon. An dem Sport schätzt sie, dass man ihn in der Gruppe ausüben kann. „Es ist schön, Dinge gemeinsam zu machen.“

Für Munay Boye ist die vergangene Woche ebenfalls eine Premiere. Ihr gefällt es. „Ich mag das Wasser“, sagt die Zwölfjährige. „Und es ist schön, durch die Gegend zu Paddeln.“ Ihr Bruder Julian dagegen hat Stand-up-Paddling bereits mehrmals ausprobiert. „Es ist eigentlich sehr einfach“, sagt der 14-Jährige, während er das Paddel durch das Gewässer gleiten lässt. Der Seckenheimer mag den Kontakt zum Wasser. „Es ist ganz chillig, wenn man ab und zu reinspringen kann.“

David Höfler mag es normalerweise auch, wenn er während der Tour zum Schwimmen kommt. Doch an diesem Donnerstag ist ihm der Rhein zu kalt. „Ansonsten macht es echt Spaß.“ Privat betreibe er eher „andere Sportarten“, sagt der 15-Jährige. „Aber vielleicht mach’ ich Stand-up-Paddling mal im Urlaub.“

