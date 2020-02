Nachbar hat guten Riecher: Mehr als sieben Kilogramm Marihuana aufgefunden

Mannheim.Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Mannheim ist die Polizei auf über sieben Kilogramm Marihuana gestoßen. Neben weiteren Utensilien wie Marihuanasamen, Verpackungsmaterial und Feinwaagen, die für einen Handel mit der Pflanze sprechen, fanden die Beamten auch 2 000 Euro Bargeld auf, teilte die Behörde gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Mannheim mit. Der 26-jährige Beschuldigte wurde festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim erließ das Amtsgericht Mannheim am Sonntag Haftbefehl.

Die Beamten wurden durch einen Nachbarn auf den Mann aufmerksam. Diese hatte sich am Samstag gegen 19.30 Uhr gemeldet, weil es aus der Wohnung im Stadtteil Sandhofen des 26-Jährigen stark nach Marihuana riechen würde. Im Mehrfamilienhaus angekommen, nahmen auch die Beamten den Geruch im Hausflur wahr.

Der Beschuldigte gab als Erklärung zunächst an, dass er nur einen Joint geraucht hätte. Eine Wohnungsdurchsuchung verweigerte er daraufhin. Die Beamten holten sich schließlich eine mündliche Anordnung bei der Staatsanwaltschaft ein.

Als die eingesetzten Beamten die Wohnung betraten, händigte der 26-Jährige zunächst eine kleine Menge Marihuana aus. Offenbar wollte er die Einsatzkräfte auf diese Art zufriedenzustellen und die Durchsuchungsmaßnahmen abwenden. Damit gab sich Polizei jedoch nicht zufrieden, was sich am Ende für die Beamten lohnen sollte. Auf Anfrage teilte ein Sprecher mit, dass die festgestellte Menge einen Straßenverkaufswert von in etwa 70 000 Euro haben würde.

Nach Erlass des Haftbefehls gegen den 26-jährigen Deutschen wegen bestehender Fluchtgefahr wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.