Nachfrage steigt – Pflegekurse aufgestockt

„Das Interesse an einer Ausbildung im Pflegebereich ist sehr groß“, freut sich Amir Muhic. Er ist Leiter der Aus-, Fort- und Weiterbildung an der Akademie der Universitätsmedizin Mannheim (UMM), und die bietet wegen der hohen Nachfrage erstmals seit Jahren zum Ausbildungsstart im Oktober drei statt zwei Kurse für die Pflegeausbildung an. Selbst jetzt, relativ kurz vor dem Ausbildungsstart im Oktober, erhält er täglich weitere Bewerbungen für die generalistische Pflegeausbildung.

Die Erweiterung der Ausbildungsplätze von 60 auf 90 pro Jahrgang sei aber nur dank der neuen Räumlichkeiten auf dem Franklin-Gelände und der zahlreichen Kooperationspartner der Pflegeschule möglich, erklärt der Pflege-Profi. Letzteres sei besonders wichtig, denn die neue, generalistische Ausbildung sieht verschiedene Praxiseinsätze vor, wovon neben zahlreichen internen Einsätzen an der UMM auch 25 Wochen extern – sprich nicht beim Ausbildungsträger – erfolgen müssen.

Während dieser Zeit werden die Auszubildenden sowohl in der ambulanten Pflege als auch in der stationären Langzeitpflege eingesetzt. Doch nur, weil auch genügend Plätze für diese praktischen Einsätze bei Kooperationspartnern vorhanden sind, kann im Oktober ein zusätzlicher Kurs starten.

„Derzeit kooperiert die UMM Akademie mit 16 ambulanten Pflegediensten und etwa zehn Trägern in der Langzeitpflege, die aktuell rund 50 Plätze für unsere Auszubildenden zur Verfügung stellen“, sagt die Leiterin des Qualitätsmanagements, Petra Heinbuch. Sie kümmert sich nicht nur um die Planung der Praxiseinsätze der Pflegeauszubildenden der Akademie, sie unterstützt als Koordinierungsstelle der Stadt Mannheim auch die Einsatzplanung von Ausbildungsträgern in der Stadt und der Region.

Moderne Ausstattung

„Um die Einrichtungen und Schulträger bei der Umsetzung der Ausbildungsreform zu unterstützen, hat die Stadt Anfang des Jahres die Koordinierungsstelle eingerichtet“, erklärt Heinbuch. Die Akademie stellt aktuell auch weitere Lehrkräfte ein und senkt damit das Betreuungsverhältnis von Lehrern zu Schülern in den kommenden Jahren von eins zu 20 auf eins zu 18, um eine noch individuellere Betreuung zu ermöglichen.

Die Schule sei gut und modern ausgestattet, was sie für Schüler zusätzlich attraktiv mache, so Ausbildungsleiter Muhic. Auch das vereinfachte Bewerbungsverfahren komme gut an. Die UMM Akademie mit aktuell über 700 Auszubildenden bietet acht verschiedene Ausbildungsberufe, sechs Weiterbildungskurse und zusätzlich drei duale Studiengänge in Kooperation mit der DHBW an. red/scho

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.08.2020