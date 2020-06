Mit einem neuen Gremium will die Universität Mannheim die Nachhaltigkeit in eigener Sache fördern. Als „Ort des Wissens und der Bildung“ sieht sich die Alma Mater nach eigener Einschätzung in der besonderen Verantwortung, für eine nachhaltige Entwicklung einzusetzen. Seit 2012 bezieht die Hochschule eigenen Angaben zufolge Strom zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien, achtet beim Bau neuer Gebäude auf höchste Energiestandards und betreibt ein aktives Energiemanagement.

Auch in Forschung und Lehre sei Nachhaltigkeit bereits über alle Fakultäten hinweg verankert, heißt es dazu in einer Mitteilung. Um ihre Vorbildfunktion auszubauen, rücke neben der Nachhaltigkeitsforschung und der Vermittlung neuer Erkenntnisse künftig auch der Ausbau eigener Initiativen in den Blick.

Arbeitskreis trifft sich erstmals

Bei dem ersten Treffen des neuen Arbeitskreises „Nachhaltige Universität Mannheim“ am kommenden Donnerstag, 18. Juni, steht eine Bestandsaufnahme bisheriger Projekte auf der Agenda, es sollen Arbeitsgruppen gebildet und erste Ziele festgelegt werden. Eine große Rolle spiele hierbei das Engagement von Studierenden, Forschenden und Beschäftigten, deren Ideen und Vorschläge die Uni sehr ernst nehme. In dem Gremium sind Vertreter aller Fakultäten und Universitätsgruppen aus Wissenschaft, Verwaltung und Studierenden vertreten. wol

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 16.06.2020