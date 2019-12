Nachhaltigkeitsziele im Blick

Mara Neininger kommt aus Karlsruhe. Dort studiert sie Elektrotechnik, brütet an diesem Nachmittag aber in Mannheim über neue Ideen zum Thema „bezahlbare und saubere Energie“. Die 19-Jährige ist eine von 85 Teilnehmern am Festival der Taten im Congress Center Rosengarten am Wasserturm. Das Festival wird im Auftrag des Bundesentwicklungsministeriums organisiert. Bis Samstag erarbeiten die Teilnehmer Ideen und Projekte zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Das Thema findet die Studentin aus Karlsruhe sehr wichtig: „Das hat etwas mit Gerechtigkeit zu tun. Wir können nicht so weitermachen wie bisher“, sagt sie.

Zielgruppe: junge Menschen

Auch die Schülerin Ebru Cevikoglu ist Teilnehmerin am Festival. Die Mannheimerin besucht die 11. Klasse des Johanna-Geissmar-Gymnasiums, mit ihr sind noch zwölf weitere Schüler aus ihrer Schule am Festival vertreten. „Ich bin hier, weil an unserer Schule ein Seminar-Kurs zur Nachhaltigkeit angeboten wird. Aber ich wäre auch gekommen, wenn es diesen Kurs nicht gäbe. Das Thema interessiert mich“, sagt die 16-Jährige. Sie nimmt an der Gruppe zu den Themen Gesundheit und Wohlergehen teil und arbeitet ehrenamtlich für einen Verein, der sich um Menschen mit Behinderung kümmert, wie sie erzählt.

Das Alter der Teilnehmer liegt zwischen 16 und 35 Jahren. Aber diese Vorgabe sei keine harte Grenze, erklärt Sprecherin Kristina Löhr. Die Zielgruppe seien junge Menschen. Da es aber schwierig sei, mit einer Aktion alle Gruppen gleichzeitig anzusprechen, habe man diesen Weg gewählt. Unter den Teilnehmern des Festivals sticht Christian Mäntele mit seinem Anzug in bunten Streifen hervor. Der 50-jährige Politikwissenschaftler ist Projektleiter der Organisation Engagement Global. „Ich habe mir passende Kleidung zum Thema ausgesucht. Die bunte, optimistische Farbgebung soll die Stimmung widerspiegeln“, sagt er. Auf die Frage, ob er angesichts von Klimawandel oder Plastikverschmutzung der Meere optimistisch sei, antwortet er: „Wie es am Ende ausgeht, weiß man nicht. Aber es tut sich auch viel. Es gibt immer mehr Menschen, die sich engagieren."

Jule Geenen dagegen ist 26 und kommt aus einer Ortschaft im Pfälzer Wald. Die angehende Lehrerin hat über den Ortsverein der Pfadfinder zum Festival gefunden. Ziele wie Nachhaltigkeit und Umweltschutz sei auch für die Pfadfinder sehr wichtig. „Für mich spielt das Thema eine große Rolle“, sagt sie. „Ich versuche, meinen Fleischkonsum zu reduzieren, Second-Hand-Kleidung zu kaufen und Plastikmüll zu vermeiden." Auch an Demonstrationen der Bewegung "Fridays for Future" nehme sie teil.

„Vorsichtiger Optimismus“

Auch Christian Kauth aus Montabaur, der an der Universität Mannheim Volkswirtschaftslehre studiert, gehört zu den Teilnehmern. Er genießt es, beim Festival andere Menschen zu treffen und Ideen auszutauschen. Seine Grundhaltung angesichts der weltweiten Probleme beschreibt er mit „vorsichtigem Optimismus“. Auch er schätzt die "Fridays for Future"-Demonstrationen. Er meint, „die Probleme könnten auch mit marktbasierten Ansätzen gelöst werden.“

Wie das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gegenüber dem "Mannheimer Morgen" erklärte, möchte das Ministerium mit der Kampagne die nachhaltigen Entwicklungsziele in die Gesellschaft hineintragen. Die Ergebnisse des Festivals sollen in die zukünftige Arbeit des Ministeriums zur nachhaltigen Entwicklung einfließen. Im Sommersemester des nächsten Frühjahres sollen das Festival in einer Stadt in Norddeutschland stattfinden.

