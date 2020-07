Nachmittag mit Lyrik und Liedern

Ein „vergnüglicher Nachmittag“ soll es werden, versprechen die Veranstalter: Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie lädt die Jüdische Gemeinde wieder zu einer Kulturveranstaltung ein. Kantor Amnon Seelig und Esther Graf vom Vorstand der Jüdischen Gemeinde tragen am Sonntag, 5. Juli, um 17 Uhr im großen Saal der Jüdischen Gemeinde in F 3 Werke bekannter und weniger bekannter jüdischer Dichter und Komponisten vor. Der Eintritt beträgt zwölf Euro, ermäßigt acht Euro, und kommt kulturellen Projekten der Gemeinde zugute. Ein Mund-Nasen-Schutz ist in den Gängen zu tragen, am Platz darf er dann abgelegt werden. pwr

© Mannheimer Morgen, Freitag, 03.07.2020