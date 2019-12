Nachmittag zur Heiligen Familie

Es weihnachtet sehr – und das gilt auch für die Veranstaltungsreihe „Kulturschmaus am Nachmittag“ der Reiss-Engelhorn-Museen. Am Mittwoch, 11. Dezember, präsentiert die Kunsthistorikerin Tanja Vogel um 14.30 Uhr ein unterhaltsames Potpourri aus Skulpturen, Gemälden, Gedichten und Anekdoten. Sie stellt Darstellungen der Madonna mit Kind und der Heiligen Familie aus verschiedenen Jahrhunderten vor. Der Vortrag findet im Florian-Waldeck-Saal im Museum Zeughaus C 5 statt. Der Eintritt beträgt 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Um Anmeldung unter Telefon 0621/293-3150 wird gebeten, da die Veranstaltung, die sich an eher älteres Publikum wendet, gemütlich bei Kaffee und Kuchen ausklingt. pwr

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.12.2019