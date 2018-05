Nachmittage zum „Weißen Gold“

Anzeige

Zwei Nachmittage der Reihe „Kulturschmaus am Nachmittag“ für Senioren der Reiss-Engelhorn-Museen sind der Sonderausstellung „Von Pulverdampf und Schlachtidyll“ gewidmet. Zwei Termine stehen zur Auswahl: Mittwoch, 23. und Mittwoch, 30. Mai, jeweils 14.30 Uhr. Kuratorin Irmgard Siede entführt die Teilnehmer ins 18. Jahrhundert, als Porzellan „weißes Gold“ genannt wurde. Der „Kulturschmaus am Nachmittag“ klingt bei Kaffee und Kuchen aus. Treffpunkt ist die Kasse im Museum Zeughaus C 5. Die Teilnahme kostet 5,50 Euro, ermäßigt 4,50 Euro. Um Anmeldung unter Tel. 0621/293-3150 wird gebeten. pwr