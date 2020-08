Nachtmarkt - neue Partyzone öffnet im Industriegebiet

Mannheim.Auf dem Gelände des ehemaligen MVV-Umspannwerks an der Fardelystraße 1 in der Neckarstadt-West startet am Freitag der sogenannte Nachtmarkt. Dies teilte der Eigentümer des Areals, Marcel Hauptenbuchner von der Immobilienfirma Hildebrandt & Hees GmbH, mit. Gemeinsam mit dem Gewerbeverein Neckarstadt-West/Jungbusch plant er auf dem Areal Eventgastronomie unter freiem Himmel als

...