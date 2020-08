Nachtmarkt startet am Freitag

Auf dem Gelände des ehemaligen MVV-Umspannwerks an der Fardelystraße 1 im Industriegebiet in der Neckarstadt-West startet am Freitag ein sogenannter Nachtmarkt. Dies teilte gestern der Eigentümer des Areals, Marcel Hauptenbuchner von der Immobilienfirma Hildebrandt & Hees GmbH, mit. Gemeinsam mit dem Gewerbeverein Neckarstadt Jungbusch plant er auf dem Areal Eventgastronomie unter freiem Himmel als Zwischennutzung seines „Stromwerk“-Projekts. Der Immobilienmakler, dessen Firma nach eigenen Angaben rund 40 Häuser in der Neckarstadt gehören, hat das 8000 Quadratmeter große Grundstück mit Freifläche (5000 Quadratmeter) vor zwei Monaten gekauft. Sein Ziel ist, den Komplex mit Relaisstation, Trafohaus und Halle zu einem Gründerzentrum mit Arbeitsplätzen und Gastronomie ausbauen. Derzeit laufen die Planung für das zwölf Millionen Euro teure Projekt sowie Gespräche mit dem Denkmalschutz über die künftige Nutzung der Industriearchitektur. Baubeginn könnte Ende 2021 sein.

Druck vom Hafenviertel

Bis dahin, so Hauptenbuchner, soll das Gelände als Party- und Kreativmeile genutzt werden, um den Druck vom Verbindungskanal im Hafenviertel zu nehmen. Dort im Jungbusch kommen an den Wochenenden derzeit tausende Nachtschwärmer zusammen, was den Stadtteil und seine Bewohner zunehmend überlastet (wir berichteten mehrfach). „Im Industriegebiet wird niemand gestört“, sagt Hauptenbuchner auf Anfrage der Zeitung. Mehrere Gastronomen und Kreativ-Unternehmer seien beim Nachtmarkt dabei, Interessierte noch willkommen. Geplant sind Stände mit Essen und Getränken und auch andere Angebote. Zunächst soll der Nachtmarkt von Freitag bis Sonntag, 19 bis 2 Uhr starten. An Sonntagen ist ab 15 bis 21 Uhr ein familienfreundlichen Programm geplant. Später könnte der Nachtmarkt auch unter der Woche öffnen, im Winter Stände auch in der Halle aufgebaut werden.

Stadt begrüßt die Initiative

Die Stadt begrüßt die Initiative, ist selber aber nicht mit im Boot: „Wir haben aber die Informationen an die Kreativen weitergegeben“, sagt Christian Sommer von der mg: mannheimer gründungszentren gmbh. Die Firmen hätten aufgrund der Corona-Einschränkungen jede Unterstützung nötig. Das Gelände „ist eine gute Entzerrung für den Jungbusch“, so Sommer. Zum Stromwerk-Projekt sagte Sommer: „Wir begrüßen, dass da etwas passiert“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 25.08.2020