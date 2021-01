Mannheim.Alkoholisiert war am Sonntagmorgen eine 27-Jährige in Neckarau unterwegs. Die Frau fiel einer Streife um 1.30 Uhr auf, als sie den Motor ihres Peugeots an der Ampel abwürgte. Ein Alkoholtest ergab 1,8 Promille. Ermittelt wird nun wegen Trunkenheit und Verstoßes gegen die Corona-Verordnung. Der Führerschein wurde einbehalten.

© Mannheimer Morgen, Montag, 18.01.2021