Nachts im Brunnen

Das Plakat zu „Mannheim – Neurosen zwischen Rhein und Neckar“ zeigt die drei, wie sie auf Höhe des Museumsschiffes am Neckar sitzen, im Hintergrund die Kurpfalzbrücke und die drei Hochhäuser am nördlichen Neckarufer: Peter, der vom Durchbruch als Musiker träumt, Enzo, der die große Liebe sucht, und Mike, dessen Frau sich ganz dringend Nachwuchs wünscht. Sie alle spielen gemeinsam in einer Band, und wir suchen hier die Musikrichtung, der sich das Trio verschrieben hat. Der Alltag der drei wird in der Komödie von Regisseur Thomas Oberlies ziemlich auf den Kopf gestellt, als sie die türkischstämmige Popakademie-Studentin Aylin treffen, die ihnen einen Auftritt vor der Nase wegschnappt. Wie frech sie ist, zeigt sich in einer Szene, in der sie nachts durch den Brunnen am Wasserturm tanzt. Der Film ist eine Liebeserklärung an die Stadt, die darin so charakterisiert wird: „Weder zu groß noch zu klein, weder zu arm noch zu reich, weder zu intellektuell noch zu niveaulos.“ imo