Nachts nur zur Arbeit, bei medizinischen Notfällen oder mit dem Hund raus

Mannheim.Es ist ein äußerst ungewöhnliches Format. Auf einer Video-Pressekonferenz mit 39 Teilnehmern – darunter auch viele Sprecher der Protagonisten – erklärt Oberbürgermeister Peter Kurz am Donnerstagmittag, wie die Stadt die hohen Corona-Zahlen nun in den Griff bekommen will.

Die entscheidende und mit Abstand weitestreichende Maßnahme ist etwas, jedenfalls für Mannheimer Verhältnisse, ebenfalls sehr Ungewöhnliches: eine nächtliche Ausgangssperre, die bereits an diesem Freitagabend beginnt und am übernächsten Montag, 14. Dezember, endet.

Nur wenige Ausnahmen

Fortan darf man zwischen 21 Uhr abends und fünf Uhr morgens das Haus nur noch aus „triftigen Gründen“ verlassen. Als solche zählt der Oberbürgermeister etwa den Gang zur Arbeit oder das Kommen von dort auf. Eine entsprechende Bescheinigung brauche man nicht, bei Kontrollen reiche ein Betriebsausweis oder auch nur eine plausible Begründung. Laut Polizeipräsident Andreas Stenger sind im Zweifel Anrufe beim Arbeitgeber zur Überprüfung denkbar. Eine weitere Ausnahme sind medizinische Notfälle, da ist auch die Begleitung Minderjähriger oder Pflegebedürftiger erlaubt. „Sie dürfen auch Ihren Hund ausführen“, sagt Kurz und scherzt: „Ihre Katze auch.“ Einkäufe selbst nur von Lebensmitteln sind nach 21 Uhr allerdings untersagt. Die nächtliche Ausgangssperre gilt für das gesamte Stadtgebiet und auch für Menschen, die aus anderen Kommunen nach Mannheim kommen. Ludwigshafen und Speyer planen ebenfalls nächtliche Ausgangssperren.

Kontrollen der Polizei

Stenger kündigt zur Überwachung der Ausgangssperre eine hohe Polizeipräsenz und massive Kontrollen an, auch im Straßenverkehr. Die Frage, ob schon am ersten Abend direkt Bußgelder verhängt werden, will er nicht beantworten. Er spricht aber von einem Vorgehen mit „Augenmaß und Fingerspitzengefühl“. Gerade am Anfang werde man zunächst mal „viel erklären müssen“. Bei Uneinsichtigkeit seien aber auch Bußgelder von 100 Euro möglich. Private Wohnräume wolle man nur anlassbezogen kontrollieren, etwa nach Hinweisen aus der Nachbarschaft auf eine illegale Party. Der kommunale Ordnungsdienst werde die Polizei „im Rahmen seiner Möglichkeiten“ unterstützen, so Fachbereichsleiter Klaus Eberle.

Die Dauer

Laut Kurz hat sich die Stadt für eine kurzfristige Ausgangssperre entschieden, um Szenen wie vor dem Lockdown Anfang November zu vermeiden – damals hatten viele Menschen das letzte Wochenende vor den neuen Beschränkungen für ausgiebige Freizeitvergnügen genutzt. Mit einer Beendigung am 14. Dezember habe man sich auch für einen überschaubaren, maßvollen Zeitraum mit zwei Wochenenden entschieden. Eine Verlängerung darüber hinaus schloss Kurz aus.

Begründung der Stadt

Für die nächtliche Ausgangssperre habe man sich entschieden, um private Kontakte stärker einzuschränken, sagt Kurz. Denn diese seien die Hauptursache für das anhaltend hohe Infektionsgeschehen in Mannheim. Als Zielmarke nennt der Oberbürgermeister nun, die Zahl der Neuinfektionen um etwa 12, 13 pro Tag zu senken. Das würde somit bei der Sieben-Tage-Inzidenz – also die neuen Fälle umgerechnet auf 100 000 Einwohner – einen Rückgang um 80 bis 90 bedeuten.

Die aktuellen Zahlen

Derzeit liegt die Inzidenz nach den Zahlen der Stadt bei 225,7. Am Donnerstagnachmittag werden 141 neue Fälle sowie ein weiteres Todesopfer gemeldet: Eine über 80 Jahre alte Frau starb in einem Krankenhaus.

Wieder mehr Corona-Patienten

Die drohende Überlastung der Kliniken ist laut Kurz der Hauptgrund, warum die Stadt nun aktiv wird. Nach neuesten Zahlen, die Gesundheitsamtschef Peter Schäfer in der Pressekonferenz präsentiert, gibt es in den Mannheimer Krankenhäusern aktuell 111 Patienten, 25 von ihnen in Intensivbetten. „Wir kommen einfach jetzt in Personalnöte“, sagt Christoph Klein, Geschäftsbereichsleiter für Zentrale Klinische Einrichtungen von der Universitätsmedizin. Daher unterstütze man „absolut“ die geplanten Verschärfungen.

Weitere Maßnahmen

In ihrer am Donnerstag erlassenen neuen Allgemeinverfügung verhängt die Stadt – neben der nächtlichen Ausgangssperre – noch weitere Einschränkungen. So wird Schulsport untersagt, zudem werden alle Veranstaltungen – mit Ausnahme nur etwa von Gottesdiensten und Gerichtsverhandlungen – verboten. Besucher von Pflegeheimen müssen FFP2-Masken tragen und einen negativen Antigen-Test vorweisen. Kann ein solcher nicht in der Einrichtung gemacht werden, haben sie einen mitzubringen. All diese Maßnahmen gelten bis 22. Dezember.

Was noch geplant ist

Weitere Verschärfungen für Corona-Hotspots werden aktuell auf Landesebene vorbereitet (wir berichteten). Da sind unter anderem die Schließung von Friseur- und Sonnenstudios sowie eine zusätzliche Einschränkung privater Kontakte vorgesehen. Demnach dürfte man sich nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt treffen, ausgenommen nur unter 15-Jährige.

