„Nachts, wenn der Teufel kam“ – Thriller im Cinema Quadrat

1944: Ein Frauenmörder geht um. Kommissar Kersten ist sich sicher, dass ein geistesgestörter Serientäter dahinter steckt. Tatsächlich kann er Bruno Lüdke überführen. . . Eine Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen Vergangenheit in einem Thriller war in den 1950er Jahren eine Ausnahme. Für die Vorführung am Sonntag, 23. September, 19.30 Uhr, im Cinema Quadrat verlost der „MM“ dreimal zwei Karten. Heute zwischen 13 und 24 Uhr unter der Telefonnummer 01379/88 46 11 (0,50 Euro aus dem deutschen Festnetz, ggfs. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz) anrufen, das Stichwort „Cinema Quadrat“ nennen sowie Name, Adresse und Telefonnummer angeben. Die Gewinner werden morgen zwischen elf und zwölf Uhr telefonisch benachrichtigt und müssen dann auch erreichbar sein. zg/stp

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018