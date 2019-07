Nachwuchs besucht die Redaktion

Überraschungsgäste haben in dieser Woche den Redaktionsalltag kennengelernt. Die Journalisten-AG des Ursulinen-Gymnasiums durfte für ein paar Stunden Zeitungsluft schnuppern. Emilia Jakobi (im Bild v.l.), Anna Strepankova, Lehrer Christian Botzke, Emily Creter und Sarah Wieners schauten Lokalplanerin Joana Rettig (sitzend) beim Organisieren der nächsten Ausgabe über die Schulter. Deskchef Marco Pecht (r.) erklärte, wie er im Newsroom – der Nachrichtenzentrale des „MM“ – den Überblick behält. Das vier Mädchen starke Team des Ursulinen-Gymnasiums berichtet über schulinterne Veranstaltungen und veröffentlicht selbst verfasste Texte auf der Schul-Webseite. Das Mittagessen in der MM-Kantine rundete den Besuch ab. Und? Auf den Geschmack gekommen? Emily jedenfalls könnte es sich gut vorstellen, einmal in einer Redaktion zu arbeiten – „aber nur, wenn es mit Lehramt nicht klappt.“ abo (Bild: Boll)

