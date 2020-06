Nachwuchs kreiert Witze und Krimis

Einen Geräusche-Krimi produzieren? Oder richtig tolle Witze erfinden? Die Mannheimer Stadtbibliothek lädt auch in der zweiten Ferienwoche zu spannenden und abwechslungsreichen Angebote ein. „Wir dürfen in den Räumen unserer Häuser derzeit nichts anbieten, deshalb haben wir unser Programm als Mitmach-Aktion für zu Hause geplant“, erklärt Bibliothekspädagogin Bettina Harling. Schließlich verbringen viele Familien den geplanten Urlaub in den eigenen vier Wänden.

Szenen aus dem Lieblingsbuch

Bei der Produktion des Geräusche-Krimis mit Zacharias Zschenderlein wird mit Alltagsgegenständen oder Instrumenten aus dem Haushalt ein Krimi ohne Worte geschaffen. Als Vorlage können sich die Teilnehmer die spannendste Szene aus ihrem Lieblingsbuch aussuchen oder sich eine eigene Geschichte ausdenken. Passende Geräusche nehmen die Teilnehmer mit dem Handy auf. Für den Zusammenschnitt wird eine kostenlose Musiksoftware verwendet (Mac OS oder auch Windows).

Zur Einführung in das Thema gibt es einen kurzen Videotrailer, außerdem werden die wichtigsten technischen Schritte in einem Lehrvideo erklärt. Für weitere Fragen steht der Workshopleiter am Mittwoch, 10. Juni, und Freitag, 12. Juni, von 10 bis 11 Uhr für Fragen per Whatsapp-Chat zur Verfügung. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen acht und zehn Jahren. Die Eltern werden als Unterstützung gebraucht, informiert die Bibliothek. Wer außerdem persönliche Unterstützung vom Kursleiter benötigt, muss bei der Anmeldung eine Telefonnummer für Whatsapp-Nachrichten angeben.

Automaten füllen

Der Kabarettist und Erfinder des ersten Witze-Automaten, Oliver Tissot, bietet für die Stadtbibliothek unter dem Motto „Witz, komm raus!“ einen Witze-Erfinder-Online-Workshop an. Dabei lernt der Nachwuchs, was einen guten Witz ausmacht, warum Menschen darüber lachen und wie man selbst Witze erfindet. Tissot erklärt per Video-Einführung, wie Witze, Schüttelreime oder knackige Pointen kreiert werden. Am Ende des Workshops kommen die gesammelten Werke in einen Automaten, der in der Kinder- und Jugendbibliothek aufgestellt wird. Die Teilnehmer erhalten den Link zum Film sowie Papier und Stift. Witzebücher stehen in der Bibliothek bereit. Das Angebot richtet sich an Kinder zwischen acht und zwölf Jahren.

Musik und Bewegung mit Flitzebüchern gibt es für die Kleinsten: Singend, tanzend und mit Bewegung erleben sie mit Coccinelli zwei Bilderbücher. Eltern erhalten hierfür einen Link für den Livestream über Webex, der im Browser des PCs, Laptops oder Tablets geöffnet werden kann. Zur Auswahl stehen „Der Löwe in dir“ (Dienstag, 9. Juni, 15 Uhr) und „Tommi Tatze“ (Mittwoch, 10. Juni, 11 Uhr). Zielgruppe sind Eltern mit Kindern zwischen zwei und fünf Jahren.

Für Vor- und Grundschulkinder haben die Mitarbeiter der Bibliothek Tüten mit einem Buch zum Ausleihen gepackt. Dazu gibt es eine Mitmach-Aktion. Die Tüten können in der Kinder- und Jugendbibliothek und allen Zweigstellen ab sofort kostenlos abgeholt werden. Pro Kind gibt es eine Tüte – so lange der Vorrat reicht. Bitte den Bibliotheksausweis nicht vergessen. Eine Mitmach-Aktion rund um Monster bietet die Illustratorin Constanze von Kitzing zu einem ihrer Bücher an: Einfach am Dienstag, 9. Juni, auf die Facebook-Seite (www.facebook.de/bibliothekslabor) oder den Youtube-Kanal der Stadtbibliothek schauen.

