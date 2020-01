Nachwuchstalente gesucht

Für das neue Stück „Wir und Ich“ sucht die Junior Dance Company des Eintanzhauses tanzbegeisterte Jugendliche zwischen 12 und 19 Jahren. Mehr über das Projekt der Choreographen Julie Pécard und Jonas Frey können Interessierte bei einem Kennenlernworkshop am Samstag, 18. Januar, von 15 bis 18 Uhr im Eintanzhaus (G4) erfahren. An diesem Tag lernen die Teilnehmer eine kleine Choreographie und können selbst ausprobieren, wie es ist, auf der großen Bühne zu stehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung unter juniordance@eintanzhaus.de wird gebeten. Proben und Training beginnen am 9. Februar, es finden acht Sonntagsproben sowie ein Urban Contemporary Training immer dienstags statt. lia

