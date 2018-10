Nacktbader löst Rettungseinsatz aus

Aufregung gestern Nachmittag am Vogelstangsee: Zehn Ehrenamtliche der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG), darunter eine Tauchergruppe, Strömungsretter und eine Bootsbesatzung, rückten in das Naherholungsgebiet zwischen Vogelstang und Wallstadt aus. Gemeldet war eine im Wasser vermisste Person. Tatsächlich handelte es sich um einen Nacktbader, der sich einer Personalienfeststellung durch Polizeibeamte offenbar dadurch entziehen wollte, dass er in den See flüchtete und dort blieb. Als die Retter eintrafen, kam er aber von selbst aus dem Wasser. Völlig entkräftet und unterkühlt musste er ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Einsatzkräfte von Feuerwehr und DLRG,die schon auf der Anfahrt waren, konnten umkehren. pwr

