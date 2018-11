Nähe aufbauen statt abheben

Das „MM“-Bürgerbarometer hat’s gezeigt: Die Grünen sind auch in Mannheim zurzeit die politischen Überflieger. 31 Prozent der Stimmen würden sie laut Umfrage bekommen, wäre jetzt schon die Kommunalwahl. Doch „würde“ und „wäre“ sind eben nicht die Realität. Bis zur Wahl dauert es noch ein halbes Jahr. Sechs Monate, in denen viel passieren kann, sechs Monate, in denen die Partei einen sinnvollen Wahlkampf machen sollte, möchte sie die Wähler von sich überzeugen. Der Kreisparteitag hat zwar gezeigt, dass die Kandidaten thematisch breit aufgestellt sind – von klassischer Umweltpolitik bis zu sozialer Gerechtigkeit und Digitalisierung. Dennoch braucht es für einen gelungenen Wahlkampf vor allem eins: Nähe zu den Wählern. Die Grünen müssen ihre Themen also genau abwägen und sich überlegen, was die Mannheimer brauchen. So lassen sich vielleicht auch vermeintliche Protestwähler aus dem rechten Lager einfangen.

© Mannheimer Morgen, Montag, 26.11.2018