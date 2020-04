Nähe trotz Distanz

Es sind extreme Wochen, die bereits hinter uns liegen, weitere liegen vor uns. Das gewohnte Leben hat durch den Ausbruch der Corona-Pandemie eine drastische Wende erfahren: Soziale Kontakte werden eingeschränkt, Lokale, Geschäfte und lieb gewonnene Einrichtungen sind geschlossen. Die Ausnahmesituation macht vor Journalisten nicht halt. Beim „Mannheimer Morgen“ sind die Redaktionsräume in der Dudenstraße zurzeit so gut wie verwaist – auch die Redakteurinnen und Redakteure gehen auf räumliche Distanz.

Und dennoch erscheint jeden Tag eine gedruckte Tageszeitung, werden lokale, regionale, nationale und internationale Inhalte auf allen „MM“-Kanälen aufbereitet. Sie, liebe Leserinnen und Leser, haben ein großes Interesse an sauber recherchierten Inhalten – ob gedruckt oder online. Ihre positive Resonanz spornt uns an, wenn wir morgens zumeist in den heimischen vier Wänden unseren improvisierten Arbeitsplatz beziehen, viel telefonieren, Mails schreiben, Videokonferenzen abhalten und das tun, was unser Beruf ist: Fakten prüfen, Gespräche führen, Texte schreiben. Das werden wir auch in den nächsten Wochen ohne Unterlass tun.

Spurlos geht diese weltweite Krise auch am „Mannheimer Morgen“ nicht vorbei. In der Rhein-Neckar-Region haben wegen der wirtschaftlich schwierigen Zeiten durch den fast kompletten Stillstand des öffentlichen Lebens knapp 20 000 Unternehmen Kurzarbeit angemeldet. Auch die Redaktion des „Mannheimer Morgen“ ist davon betroffen, ebenso wie andere Bereiche der Mediengruppe „Dr. Haas“. Dennoch, liebe Leserinnen und Leser, können Sie sich auf uns verlassen. Wir sind weiter für Sie im Einsatz und zeigen Ihnen auf dieser Seite, wie der Alltag der Redaktion aussieht – und welche humorvollen Aspekte auch diese schwere Zeit haben kann.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 04.04.2020