Närrische Raketen steigen in den Himmel

Da stand so mit das Beste auf der Bühne, was die Mannheimer und die Badisch-Pfälzische Fasnacht zu bieten haben: Die Prunksitzung der Vereinigung für heimatlichen Humor 1929 (wie sich die „Fröhlich Pfalz“ im Untertitel bezeichnet) war ein Feuerwerk der guten Laune. Im Musensaal des Rosengartens stieg eine närrische Rakete nach der anderen in den Abendhimmel. Die Zuschauer waren von dem

...