Närrische Summe für den guten Zweck

Geht es hier mit dem Teufel zu? Und wie! Nicht nur die Chefin des katholischen Wohlfahrtsverbandes, Regina Hertlein, hat sich satanisch kostümiert. Beim 16. Benefizprunken der Spargelstecher und der Caritas in Bewegung gesetzt, auf dass der Vorjahres-Reinerlös zugunsten der Behinderteneinrichtung „Fe y alegria“ im peruanischen Chimbote überboten wird und die 2222,22 Euro übersteigt. Wundersamerweise schafft es der im DJK organisierte Käfertaler Karnevalsverein wieder, auf den Cent genau einen närrischen Spendenbetrag zu erzielen.

Nicht nur die Bühnenakteure betrachten es als Ehrensache, „fer umme“ aufzutreten – auch all die Ehrenamtlichen an der Gaderobe, in der Küche, beim Servieren. Und weil sich herumgesprochen hat, dass die von einer deutschen Ordensfrau in der von Arbeitslosigkeit gebeutelten Küstenstadt Chimbote aufgebaute Behinderteneinrichtung auf private Zuwendungen angewiesen ist, um Kinder aus armen Familien per Kleinbus abzuholen oder therapeutische Hilfen zu bieten, kommen auch Geld-Spenden. So überreicht der politisch aktive Sonnenstudio-Betreiber Chris Rihm einen Scheck über 333,33 Euro.

Essen, Trinken und viel Spaß für den guten Zweck empfiehlt Präsident Alexander Boppel, der natürlich selbst wieder einen großartigen Beitrag leistet, auf dass gute Laune funkelt, Stimmung schunkelt – mit dem Segen des Käfertaler Bischofs alias Alexander Fleck. Ob die hervorragend trainierten Garden (von den Borzels bis zu den Maxis), der Protokoller Franz Barth, die erschöpfte Teeniemutter Sandra Strohmeier, das textstarke Gardemäusl Zoey, der gestresst Bu Ernst Fabian, der kehrende Hausmeister Robert Schwind oder Gast-Comedian Dennis Boyette – sie alle üben sich mit froher Muße. „Kehret um und tuet Buße“, diese bischöfliche Aufforderung trifft für sie nicht zu. Als wahrer Knaller erweist sich Mini-Playbackshow des Elferates – und die bekommt solch begeisterten Applaus, dass man diesen in Chimbote hören könnte – naja, fast. wam

Weitere Bilder unter morgenweb.de/mannheim

